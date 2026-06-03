El Gobierno anunció que mandará al Congreso una versión renovada de la ley de inocencia fiscal

“Vamos a estar mandando una versión renovada, luego de haber tenido esta reunión con los contadores, que nos pasaron sus inquietudes. Así que esperemos que pase en el Congreso y que este nuevo enfoque dé un impulso todavía mayor”, afirmó el funcionario durante su participación en el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Caputo vinculó la iniciativa con la reciente aprobación de la ley de modernización laboral, a partir de la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), y sostuvo que ambas medidas apuntan a favorecer la formalización de la economía. Según explicó el ministro, una mayor formalidad y un mayor crecimiento permitirían incrementar la recaudación sin subir impuestos y, al mismo tiempo, profundizar el superávit fiscal.

El anuncio llega pocos días después de una reunión que el ministro mantuvo junto al titular de ARCA, Andrés Vázquez, con referentes tributarios de todo el país. En ese encuentro, los especialistas plantearon inquietudes vinculadas con la seguridad jurídica del régimen, los límites patrimoniales para adherir y algunos aspectos de la denominada “discrepancia significativa”, que habilita revisiones por parte del organismo recaudador. Tras esas conversaciones, el Gobierno también decidió prorrogar hasta fines de julio los vencimientos para adherir al Régimen Simplificado de Ganancias.

La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para incentivar que los ahorros no declarados ingresen al circuito formal de la economía. “Lo importante es que ese ahorro que hoy está debajo de los colchones se canalice en inversión, y esa inversión va a generar mayor crecimiento”, sostuvo Caputo. Además, ratificó que el Gobierno continuará avanzando con reducciones impositivas y aseguró que ya se bajaron tributos por el equivalente a US$20.000 millones anuales.

En ese contexto, el ministro afirmó que la Argentina avanza hacia un esquema bimonetario similar al de Uruguay. “Inocencia fiscal apunta justamente a que circulen muchos más dólares, pero la gente elegirá la moneda. Estamos yendo a un sistema bimonetario más parecido al uruguayo”, señaló. Según explicó, en Uruguay las operaciones cotidianas suelen realizarse en moneda local, mientras que las transacciones de mayor monto se concretan en dólares.

Caputo también se refirió a la evolución de los precios y aseguró que la inflación retomó una trayectoria descendente luego de la aceleración observadad desde mediados del año pasado. “Estos últimos meses hemos venido purgando el cimbronazo electoral. Abril retomó el sendero descendente. Mayo esperamos que esté abajo de abril”, afirmó.

El ministro sostuvo que las expectativas del mercado para el índice de mayo se ubican entre 2,2% y 2,5% y aseguró que el Gobierno mantiene confianza en el proceso de desinflación. “Mientras sigamos haciendo lo que estamos haciendo, manteniendo el equilibrio fiscal y la prudencia monetaria, es una cuestión de tiempo hasta que la Argentina converja a niveles de inflación internacional”, señaló.

Por otra parte, el titular del Palacio de Hacienda ratificó que el Gobierno no prevé volver a los mercados internacionales de deuda en el corto plazo. “Están totalmente cubiertos los vencimientos por todo el mandato del presidente Javier Milei. No necesitamos salir al mercado a las tasas actuales”, afirmó.

Además, destacó la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que existen alternativas de financiamiento más convenientes. “No puede ser mejor. Es realmente excelente a todo nivel, desde Kristalina Georgieva [directora del organismo] hasta el equipo técnico”, sostuvo. Y agregó: “No tiene sentido salir al mercado internacional a tasas más altas cuando podemos refinanciar a tasas más bajas por otros mecanismos. Mientras tengamos opciones mejores, vamos a seguir ese camino”.