El fideicomiso de Pata Mora fortaleció servicios esenciales para la comunidad y la escuela hogar de la localidad

A través del fondo destinado al desarrollo del polo logístico y de servicios de Pata Mora, se entregaron equipamientos para el establecimiento educativo y se garantizó conectividad satelital para estudiantes y vecinos del paraje.

En el marco del fideicomiso destinado al desarrollo del polo logístico y de servicios de Pata Mora, el Ministerio de Energía y Ambiente concretó una serie de acciones orientadas a fortalecer las condiciones de vida de la comunidad local y mejorar la infraestructura de la escuela hogar de la localidad.

A través de este fondo, se realizó la entrega de una cocina y dos termotanques para el establecimiento educativo, además de garantizar conectividad mediante la instalación de dos antenas de internet satelital: una destinada exclusivamente al colegio y otra puesta a disposición de los habitantes del pueblo.

Pata Mora es una localidad de características rurales, integrada por alrededor de 20 familias, donde el acceso a servicios e infraestructura presenta condiciones de alta vulnerabilidad. En este contexto, la mejora en la conectividad representa una herramienta clave para fortalecer el acceso a la educación, la comunicación y el desarrollo comunitario.

En la escuela hogar de Pata Mora, niños y niñas residen bajo modalidad de albergue durante períodos de 15 días, debido a las distancias y dificultades de traslado propias de la zona. Por ello, el acompañamiento al establecimiento educativo constituye una prioridad dentro de las acciones impulsadas a través del fideicomiso, dado que el predio de Pata Mora se encuentra bajo su órbita de administración y desarrollo.

El director de Energía y Minería, Manuel Sánchez, destacó la importancia de acompañar el crecimiento de Pata Mora con acciones concretas que generen impacto directo en la comunidad. “El desarrollo del polo logístico y de servicios no puede pensarse solamente desde la infraestructura o la actividad productiva, sino también desde el fortalecimiento de las comunidades que forman parte del territorio. Esta inversión busca mejorar la calidad de vida de las familias y acompañar especialmente a la escuela hogar, que cumple un rol social fundamental en una zona de gran dispersión geográfica”, señaló.

Asimismo, Sánchez remarcó el valor estratégico de garantizar acceso a conectividad y sostuvo que “hoy internet significa acceso a educación, información y oportunidades. Que el colegio tenga una antena exclusiva y que además la comunidad cuente con un servicio destinado a los vecinos representa una mejora concreta para Pata Mora y un paso importante en términos de inclusión”.

Por su parte, la subdirectora de Minería, Jimena Ponce, puso en valor el trabajo articulado impulsado a través del fideicomiso y el acompañamiento sostenido a las necesidades del territorio. “Sabemos de las condiciones particulares de Pata Mora y de las dificultades que muchas veces atraviesan las familias y la institución educativa. Por eso, desde el fideicomiso trabajamos para atender necesidades concretas, con acciones que tengan impacto real y mejoren las condiciones de permanencia y bienestar de los chicos que viven en la escuela hogar”, expresó.

Además, Ponce destacó que este tipo de iniciativas reflejan una mirada integral del desarrollo territorial: “Cuando hablamos de crecimiento y desarrollo, también hablamos de garantizar derechos básicos, generar oportunidades y fortalecer el arraigo de las comunidades. Este acompañamiento forma parte de ese compromiso”.

La incorporación de equipamiento y el acceso a internet satelital permitirán mejorar las condiciones de habitabilidad y funcionamiento de la institución educativa, al tiempo que brindarán nuevas oportunidades de conectividad para toda la comunidad, favoreciendo la inclusión digital y el acceso a herramientas educativas y de comunicación.