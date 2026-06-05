El Día del Poeta Cuyano se celebra en el Paseo de los Artesanos

La Dirección de Cultura de Malargüe invita a la comunidad a participar de una jornada dedicada a la poesía cuyana este sábado en la Plaza San Martín, con lecturas de obras que mantienen vivo el legado de Anselmo de Mendoza.

Este sábado, de 16:30 a 20:00 horas, la Dirección de Cultura de Malargüe llevará adelante una propuesta especial en el Paseo de los Artesanos, ubicado en la Plaza San Martín, para conmemorar el Día del Poeta Cuyano.

La fecha recuerda el natalicio de Anselmo Manuel Bustos, conocido artísticamente como Anselmo de Mendoza, una figura emblemática de la poesía y la música cuyana, cuyo legado continúa vigente a través de generaciones de autores y artistas.

En el marco de la celebración, se realizarán lecturas de poesías de escritores cuyanos que rescatan y mantienen viva la esencia de la obra del reconocido cantautor. La actividad busca generar un espacio de encuentro con la literatura regional y fortalecer el valor de las expresiones culturales que forman parte de la identidad cuyana.

Desde la Dirección de Cultura invitan a vecinos, familias y visitantes a sumarse a esta propuesta gratuita, que permitirá disfrutar de una tarde diferente entre artesanías, poesía y tradiciones locales.