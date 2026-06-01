El deporte y la integración fueron protagonistas en el cuarto encuentro recreativo de los CEBJA de San Rafael

El Parque Norte se convirtió este viernes 29 de mayo en el escenario de una jornada cargada de entusiasmo, compañerismo y participación comunitaria, al realizarse el Cuarto Encuentro Deportivo y Recreativo de los CEBJA de la Sección V de Jóvenes y Adultos, una propuesta que reunió a estudiantes, familias, docentes y vecinos en torno al deporte, la recreación y la convivencia.

La actividad, desarrollada entre las 14 y las 17 horas, ofreció una amplia variedad de propuestas destinadas a fomentar la integración y el encuentro entre los participantes.

Durante la tarde se llevaron a cabo competencias y actividades recreativas como tejo, ping-pong, metegol y encuentros de fútbol, además de espacios dedicados al canto y al baile, coordinados por el profesor José Morales, que aportaron ritmo y alegría a la jornada.

Más allá de las actividades deportivas y recreativas, el encuentro puso de manifiesto la importancia de generar espacios que fortalezcan los vínculos sociales y promuevan hábitos saludables. Este tipo de iniciativas permite que los estudiantes de la modalidad de Jóvenes y Adultos compartan experiencias fuera del aula, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la integración entre las distintas comunidades educativas.

Uno de los aspectos más destacados fue la activa participación de los alumnos y el acompañamiento de sus familias, quienes se sumaron con entusiasmo a las distintas propuestas, convirtiendo la jornada en una verdadera celebración comunitaria. La presencia de familiares y allegados contribuyó a crear un ambiente de cercanía y apoyo, fundamental para el fortalecimiento de las trayectorias educativas.

Asimismo, se destacó el compromiso y el trabajo conjunto de los profesores de Educación Física, directivos, docentes, personal no docente, celadores y profesores de Gastronomía, equipo de orientación de la Sección V, quienes llevaron adelante la organización de este importante evento, demostrando una vez más el valor del esfuerzo colectivo en la construcción de espacios inclusivos y participativos.

Con una gran convocatoria y una excelente respuesta de la comunidad, el cuarto encuentro deportivo y recreativo reafirmó el papel fundamental que cumplen estas actividades en la promoción de la integración, la recreación y el bienestar, consolidándose como una propuesta esperada y valorada por toda la comunidad educativa.