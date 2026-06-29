El deporte como puente de integración: estudiantes de tres CEBJA compartieron una jornada de tenis de mesa y convivencia

En el marco del Proyecto Preventivo Integral, el pasado jueves 25 de junio se llevó a cabo una enriquecedora jornada de integración en el CEBJA 3-015 Teniente Ibáñez, que reunió a estudiantes de los CEBJA 3-102 Combatiente de Malvinas y CEBJA N.º 3-030 7.º de Caballería para participar de un encuentro de tenis de mesa.

La iniciativa tuvo como objetivo fortalecer espacios de promoción y prevención, fomentando hábitos saludables, el respeto, la convivencia, el trabajo en equipo y la construcción de vínculos positivos entre los estudiantes de las distintas instituciones educativas.

Más allá de la competencia deportiva, la propuesta incluyó diversas actividades recreativas y educativas. Los participantes compartieron chocolate, música, desafíos y juegos matemáticos especialmente diseñados para estimular el aprendizaje y la participación en un ambiente de compañerismo y alegría.

La jornada contó con el acompañamiento del Equipo de Orientación Seccional, la directora del CEBJA 7.º de Caballería, Sandra Juárez, y el supervisor de la Sección 5, Prof. Lic. Pablo Moralejo, quienes participaron activamente junto a las comunidades educativas, respaldando una propuesta que destaca al deporte como una herramienta de inclusión y formación integral.

Uno de los aspectos más destacados fue el excelente comportamiento de los estudiantes, el entusiasmo demostrado durante cada actividad y el fortalecimiento de vínculos basados en el respeto, la solidaridad y la cooperación.

Este tipo de encuentros reafirma que la educación trasciende las aulas y encuentra en el deporte, el juego y el trabajo compartido valiosas oportunidades para formar ciudadanos comprometidos, promover el bienestar y consolidar el sentido de comunidad entre las instituciones educativas.

Con iniciativas como esta, los CEBJA continúan generando espacios que educan, previenen, integran y fortalecen valores fundamentales para la convivencia y el desarrollo de toda la comunidad educativa.