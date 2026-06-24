El consumo masivo moderó su caída en mayo, pero acumuló una baja de 3% en los primeros cinco meses del año

La mejora de los precios no alcanza para reactivar las compras de los hogares. Los canales tradicionales siguen mostrando debilidad y el mercado opera lejos de los niveles previos al ajuste del gasto.

Gracias a la desaceleración de la inflación , el consumo masivo moderó su dinámica bajista en mayo al ceder un 1,6% interanual , según la medición de Scentia. Frente al mes previo, en tanto, se mantuvo casi estable, con una mínima variación de +0,1% . Así, en el acumulado de los primeros cinco meses de 2026 se observó un retroceso de 3% en comparación con el mismo período de 2025.

La radiografía por canales exhibió comportamientos muy dispares. Mientras el comercio electrónico -un canal por ahora marginal- volvió a destacarse con un crecimiento del 29,9% interanual , las ventas en supermercados de cadena retrocedieron 4,2%, los autoservicios independientes cayeron 1,3%, los mayoristas bajaron 1,6% y el canal tradicional (kioscos y almacenes) registró una merma del 0,8%.

Las farmacias fueron el otro segmento que mostró un avance , con una mejora del 2,3% interanual, aunque insuficiente para compensar las caídas observadas en los principales canales de abastecimiento del consumo cotidiano.

Además, si se compara el nivel de consumo con noviembre de 2023, el indicador de mayo se ubica en apenas el 84,8% , lo que evidencia que el mercado todavía opera muy por debajo de los niveles previos a la crisis de demanda que atravesó el sector durante el gobierno de Javier Milei.

El consumo masivo cayó 1,6% interanual en términos de volumen, en medio de un contexto de desaceleración económica . Aunque la inflación continúa moderándose y algunos indicadores muestran cierta estabilidad macroeconómica, la recuperación del poder adquisitivo todavía no alcanza para impulsar una mejora generalizada de la demanda.

El último registro de salarios de INDEC mostró esta tarde que si bien en abril hubo una mejora en los salarios registrados, continúan más de 2% debajo del nivel del año pasado tanto los públicos como los privados. Esto indica que la situación de los hogares respecto a un año atrás muestra una pérdida de poder adquisitivo.

Resulta llamativo que en la última Encuesta de Tendencia de Negocios de INDEC los empresarios de supermercados y autoservicios mayoristas identificaron a la falta de demanda como el principal obstáculo para expandir su actividad. A la par de que un tercio de las firmas (33%) calificó como mala su situación comercial actual, mientras que apenas el 6,6% la consideró buena.

La tendencia coincide con otros indicadores privados como el Índice de Consumo Privado de la Universidad de Palermo registró en mayo una caída interanual del 2,2% y acumula una baja del 1,8% en lo que va del año, reflejando que el gasto de los hogares continúa mostrando señales de debilidad.

Con este escenario, el consumo masivo sigue transitando una recuperación fragmentada, donde algunos segmentos vinculados a la digitalización y determinados rubros específicos logran crecer, mientras la mayor parte de los canales tradicionales continúa operando con volúmenes inferiores a los de años anteriores.

Consumo deprimido

El consumo masivo cayó en la comparación interanual en términos de volumen, en un contexto de estancamiento económico. Aunque la inflación continúa moderándose y algunos indicadores muestran cierta estabilidad macro, la recuperación del poder adquisitivo todavía no alcanza para impulsar una mejora generalizada de la demanda.

El último registro de salarios del INDEC mostró este martes que, si bien en abril hubo una mejora en los salarios registrados, estos continúan más de 2% debajo del nivel del año pasado, tanto en el sector público como en el privado. Ello indica que la situación de los hogares respecto de un año atrás sigue reflejando una pérdida de poder adquisitivo.

Resulta llamativo que, en la última Encuesta de Tendencia de Negocios del INDEC, los empresarios de supermercados y autoservicios mayoristas identificaron a la falta de demanda como el principal obstáculo para expandir su actividad. A la par, un tercio de las firmas (33%) calificó como mala su situación comercial actual, mientras que apenas el 6,6% la consideró buena.

La tendencia coincide con otros indicadores privados. Por ejemplo, el Índice de Consumo Privado de la Universidad de Palermo registró en mayo una caída interanual del 2,2% y acumula una baja del 1,8% en lo que va del año, reflejando que el gasto de los hogares continúa mostrando señales de debilidad.

Con este escenario, el consumo masivo sigue transitando una recuperación fragmentada, donde algunos segmentos vinculados a la digitalización y determinados rubros específicos logran crecer, mientras que la mayor parte de los canales tradicionales continúa operando con volúmenes inferiores a los de años anteriores.

Fuente:https://www.ambito.com/economia/el-consumo-masivo-modero-su-caida-mayo-pero-acumulo-una-baja-3-los-primeros-cinco-meses-del-ano-n6292090