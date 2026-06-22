El CONICET y la Universidad de Texas en Dallas definen áreas estratégicas de colaboración científica

En el marco de un workshop científico especialistas de ambos organismos presentaron los diversos avances de investigación para fortalecer el desarrollo conjunto de proyectos y programas de cooperación bilateral en los campos de Energía y Semiconductores.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad de Texas en Dallas (UTD), Estados Unidos llevaron a cabo un workshop científico con el objetivo de definir una hoja de ruta para la colaboración en proyectos bilaterales y otras iniciativas orientadas al fortalecimiento de capacidades en las áreas de Energía y Semiconductores. El encuentro reunió a investigadores y especialistas de ambas instituciones y contó con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

En la apertura, el presidente del CONICET, Daniel Salamone, reforzó la importancia del fortalecer la vinculación con la Universidad de Texas, particularmente en áreas consideradas prioritarias para el desarrollo científico y tecnológico del país, como los semiconductores, la microelectrónica y la energía. En ese sentido, señaló “Poder contar con el top notch de la tecnología de vanguardia a través de esta cooperación internacional constituye una oportunidad de gran valor para el sistema científico argentino”. Asimismo, reafirmó el compromiso del CONICET para acompañar e impulsar iniciativas conjuntas en estos campos de investigación.

Por su parte, Stephanie Adams, la decana de la Escuela Erick Jonsson de Ingenierìa y Ciencias de la Computación de la UTD presentó la evolución de la facultad, que en 50 años, pasó de ser un centro de investigación enfocado en materiales, energía y telecomunicaciones a convertirse en una de las universidades de ciencias e ingeniería de mayor crecimiento en Estados Unidos. Destacó que la universidad cuenta actualmente con cerca de 30.000 estudiantes, una amplia concentración en disciplinas STEM y de programas de grado y posgrado. Asimismo, subrayó el interés de la institución por fortalecer alianzas académicas internacionales que promuevan el intercambio de estudiantes e investigadores. También remarcó el carácter transversal de disciplinas como la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

Meghan McGill, la agregada Cultural de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina destacó este workshop como un ejemplo concreto de los resultados que generan los programas de intercambio y cooperación internacional, al promover vínculos entre instituciones científicas y académicas de ambos países. Además, valoró especialmente la articulación entre la UTD y el CONICET en áreas estratégicas y el intercambio de conocimientos clave para potenciar el desarrollo científico y nuevos proyectos conjuntos entre Argentina y Estados Unidos.

El evento contó con sesiones científicas a cargo del referente del área de Semiconductores, Manuel Quevedo y el referente por el área de Energía, Bruce Gnade ambos de la UTD. Asimismo, los investigadores del CONICET que compartieron sus líneas de trabajo fueron Mariano García Inza (UTN-UBA), Mónica Martínez Bogado del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (INN, CNEA-CONICET), Laura Cristina Damonte del Instituto de Física La Plata (IFLP, CONICET-UNLP), Matías Rafti del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA, CONICET-UNLP), Lucila Paula Mendez de Leo del Instituto de Química, Fìsica de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE, CONICET-UBA) Celso Fernando Baspineiro del Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (CIDMEJU, CONICET, UNJu, Jujuy).

El encuentro, organizado por la Oficina de Cooperación Internacional del Consejo, concluyó con una sesión presencial de networking y diseño de proyectos, organizada en grupos de trabajo y orientada a identificar oportunidades de colaboración e identificar futuras iniciativas conjuntas.

Reunión institucional para fortalecer la agenda de cooperación

Previamente al inicio del workshop, autoridades del CONICET y de la Universidad de Texas en Dallas mantuvieron una reunión institucional en la Sala Directorio del organismo con el objetivo de consolidar una agenda de trabajo conjunta y explorar nuevas oportunidades de colaboración en áreas estratégicas. Durante el encuentro se destacó el potencial de la cooperación bilateral en campos como semiconductores, energía, inteligencia artificial y formación de recursos humanos, y se reafirmó el compromiso de ambas instituciones de avanzar en iniciativas conjuntas que promuevan el intercambio científico y tecnológico.