El cluster de proveedores para la minería y la energía de Cuyo presentó sus autoridades y plan de trabajo

CPROMEC formalizó su Comisión Directiva y presentó la hoja de ruta que orientará su gestión durante el período 2026-2027. “El crecimiento que hoy está experimentando Mendoza en minería y energía abre una oportunidad histórica para las empresas proveedoras de la provincia”, afirmó el director de Minería, Jerónimo Shantal, durante la apertura del acto institucional realizado en el Auditorio de IMPSA.

El Clúster de Proveedores para la Minería y la Energía de Cuyo (CPROMEC) presentó a las autoridades que conducirán la entidad y dio a conocer la hoja de ruta que orientará su trabajo durante el período 2026-2027. “El crecimiento que hoy está experimentando Mendoza en minería y energía abre una oportunidad histórica para las empresas proveedoras de la provincia”, afirmó el director de Minería, Jerónimo Shantal, durante la apertura del encuentro.

La actividad, realizada en el Auditorio de IMPSA, reunió a empresas proveedoras, organismos públicos, universidades, entidades de apoyo y representantes del sector productivo vinculados a las cadenas de valor de la minería, la energía, el petróleo y la industria.

Durante el encuentro se expusieron los principales avances alcanzados durante los primeros ocho meses de construcción institucional, entre ellos la obtención de la personería jurídica, la incorporación de empresas proveedoras, la participación de instituciones académicas y tecnológicas y la elaboración de una agenda de trabajo orientada a fortalecer la participación de las empresas regionales en los proyectos de inversión que se desarrollan en Mendoza y la región.

La apertura estuvo a cargo del director de Minería, Jerónimo Shantal, quien destacó el rol que cumplen los proveedores locales en la nueva etapa de crecimiento que atraviesa la provincia.

“Quiero destacar el trabajo que viene realizando el Cluster desde mucho antes de su constitución formal. Sabemos del esfuerzo, el compromiso y la visión que impulsaron esta iniciativa”, señaló.

Shantal afirmó que Mendoza atraviesa un proceso de consolidación tanto en minería como en energía, impulsado por nuevas inversiones, el desarrollo de los Distritos Mineros y el crecimiento de los proyectos de exploración.

“Actualmente contamos con más de 65 proyectos de exploración aprobados y estimamos que el próximo año podríamos acercarnos a los 150. Ya vemos empresas trabajando en el territorio y proyectos como PSJ Cobre Mendocino avanzando hacia una nueva etapa para la minería provincial”, sostuvo.

Además, destacó que el desarrollo de la actividad representa una oportunidad para que empresas mendocinas que históricamente prestaron servicios en otras provincias y países puedan participar ahora en proyectos radicados en Mendoza.

Por su parte, el presidente electo de CProMec, el Ingeniero Marcos Calvente, expresó: «Hoy presentamos formalmente en sociedad al Clúster de Proveedores para la Minería y la Energía de Cuyo, junto a una importante cantidad de empresas de toda la provincia de Mendoza que han decidido sumarse a esta iniciativa. Durante el encuentro compartimos los objetivos estratégicos, el plan de trabajo y la hoja de ruta que desarrollaremos a lo largo de 2026 para fortalecer la participación de las empresas mendocinas en el crecimiento de estos sectores productivos».

«Esta fue una reunión muy positiva porque nos permitió consolidar una visión común entre los distintos actores que integran el clúster. Pudimos establecer metas concretas, definir los pasos que vamos a dar durante el próximo año y ratificar nuestro compromiso de trabajar de manera articulada para generar más oportunidades para las empresas locales», concluyó Calvente.

Más adelante, el vicepresidente primero de CPROMEC y presidente de la Comisión de Minería de ASINMET, Julio Totero, destacó que la entidad nace con el objetivo de acompañar el crecimiento de los sectores productivos estratégicos de la región.

“Este Cluster es un aporte más a los pilares que hoy sostienen el desarrollo de la minería en Mendoza. Pero además nace con una mirada más amplia, porque no solo abarcará la actividad minera, sino también los sectores de petróleo, gas y energía”, expresó.

Totero recordó que la conformación de la asociación fue el resultado de varios meses de trabajo conjunto entre empresas e instituciones y destacó la importancia de haber alcanzado una estructura formal que permita consolidar el proyecto.

“Hoy tenemos personería jurídica y el Cluster se ha constituido como una asociación civil sin fines de lucro, con reglas claras y una organización que le permitirá crecer y consolidarse en el tiempo”, afirmó.

Autoridades y plan de trabajo

Durante la jornada se presentó formalmente la Comisión Directiva de CPROMEC, presidida por el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente. La conducción de la entidad se completa con Julio Totero como vicepresidente primero; Daniel Córdoba como vicepresidente segundo; Mario Cuello como secretario; Nair Tari como prosecretaria; Tomás Navarro como tesorero; Diego Olguín como protesorero; Mariano Guiozzo y Fabián Solís como vocales titulares; y Diego Aranciva y Alejandra Zammitto como vocales suplentes.

Las autoridades compartieron la hoja de ruta y los objetivos estratégicos para los próximos dos años, orientados a fortalecer el desarrollo de proveedores, generar espacios de vinculación entre empresas, promover la capacitación y la innovación tecnológica, y aumentar la participación de firmas cuyanas en las cadenas de valor de la minería y la energía.

CPROMEC reúne actualmente a empresas proveedoras de bienes y servicios vinculadas a la minería, el petróleo, la energía y la industria, con capacidades que abarcan metalmecánica, ingeniería, transformadores eléctricos, servicios petroleros, logística, recursos humanos, consultoría ambiental y equipamiento industrial.

Bajo el lema de transformar oportunidades de inversión en oportunidades para las empresas de la región, la entidad buscará consolidar una agenda de trabajo conjunta entre empresas, Estado, universidades y organismos técnicos para potenciar el desarrollo productivo y la generación de empleo en Mendoza y Cuyo.