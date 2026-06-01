El CEBJA N° 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta” impulsa la concientización sobre el uso responsable de las redes sociales

Estudiantes de 1° CBS 2° participaron de una propuesta interdisciplinaria que integró tecnología, lectura y escritura para fortalecer la ciudadanía digital.

El CEBJA N° 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta” continúa desarrollando iniciativas educativas orientadas a la formación integral de sus estudiantes. En esta oportunidad, alumnos de 1° CBS 2° participaron de la propuesta pedagógica interdisciplinaria denominada “El uso adecuado de las redes sociales”, en el marco del Proyecto Educativo Institucional (PAI) y del Proyecto de Lectura y Escritura para la Comprensión.

La actividad fue llevada adelante desde el espacio curricular Tecnología de la Información y la Comunicación, a cargo de la profesora Marta Miranda, en articulación con el espacio curricular Lengua, bajo la responsabilidad de la profesora Gabriela Montaña.

La propuesta tuvo como objetivo promover el uso responsable, crítico y consciente de las redes sociales, al tiempo que fortaleció capacidades vinculadas a la lectura comprensiva, la producción escrita, la comunicación digital y la reflexión sobre los contenidos que circulan en los entornos virtuales.

Durante el desarrollo de las actividades, los estudiantes trabajaron con herramientas informáticas de procesamiento de texto para realizar búsquedas, seleccionar información relevante, analizar contenidos y elaborar producciones escritas relacionadas con el cuidado de la identidad digital, la prevención del ciberacoso, el respeto en las interacciones virtuales y la importancia de una comunicación responsable en las plataformas digitales.

Además, se abordaron textos informativos, reflexivos y de concientización sobre el impacto de las redes sociales en la vida cotidiana. A partir de estas lecturas, los estudiantes produjeron opiniones, recomendaciones y mensajes orientados a generar conciencia sobre el uso adecuado de las tecnologías, fortaleciendo sus habilidades comunicativas y el empleo pertinente del lenguaje en contextos digitales.

La articulación entre los espacios de Tecnología de la Información y la Comunicación y Lengua permitió integrar saberes tecnológicos y lingüísticos, favoreciendo el desarrollo de la alfabetización digital, la autonomía en el manejo de herramientas informáticas y el pensamiento crítico. Asimismo, se generaron espacios de diálogo, intercambio de experiencias y reflexión colectiva sobre la construcción de vínculos respetuosos, empáticos y responsables en los ámbitos virtuales.

Desde la institución destacaron que esta propuesta se encuentra alineada con los objetivos del Proyecto Educativo Institucional, orientados al fortalecimiento de las trayectorias educativas, la participación activa de los estudiantes y el desarrollo de competencias relacionadas con la lectura, la escritura y la ciudadanía digital.

De esta manera, el CEBJA N° 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta” reafirma su compromiso con una educación de calidad, promoviendo el uso de las tecnologías como herramientas para el aprendizaje, la comunicación y la construcción de una ciudadanía responsable, acorde a los desafíos de la sociedad actual.