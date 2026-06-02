El calendario escolar 2026 ya marca el inicio de la temporada turística de invierno en Mendoza

La confirmación de las fechas del receso invernal en Mendoza comenzó a generar expectativas tanto en las familias como en el sector turístico provincial. La Dirección General de Escuelas (DGE) oficializó el calendario escolar 2026 y estableció que las vacaciones de invierno se desarrollarán entre el 6 y el 17 de julio.

Con esta definición, Mendoza integrará nuevamente el primer grupo de provincias que tendrán su descanso invernal durante la primera quincena de julio, en el marco del esquema nacional de vacaciones escalonadas que busca distribuir el flujo turístico y facilitar la organización del ciclo lectivo.

La medida forma parte de una estrategia coordinada entre las distintas jurisdicciones del país para evitar la concentración masiva de viajeros en un mismo período y mejorar la capacidad operativa de los principales destinos turísticos. Mientras tanto, provincias como Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrán su receso entre el 20 y el 31 de julio.

Desde el ámbito educativo destacaron que esta modalidad permite una mejor planificación para las instituciones escolares y las familias, al tiempo que contribuye a una distribución más equilibrada de la demanda turística durante la temporada de invierno.

El receso invernal constituye uno de los períodos de mayor movimiento para el turismo interno. Cada año, miles de personas aprovechan el descanso escolar para visitar destinos de montaña, centros de esquí y ciudades turísticas de todo el país.

En este escenario, Mendoza se prepara para recibir visitantes durante las primeras semanas de julio, impulsando la actividad económica en sectores clave como la hotelería, la gastronomía, el transporte y los servicios vinculados al turismo.

Además, el calendario escalonado busca optimizar el funcionamiento de aeropuertos, terminales de ómnibus y establecimientos de alojamiento, reduciendo la presión sobre la infraestructura turística en los momentos de mayor demanda.

Por otra parte, la DGE confirmó que el ciclo lectivo 2026 finalizará el 22 de diciembre. Las últimas jornadas estarán destinadas a instancias de recuperación, evaluaciones y actividades de cierre organizadas por cada establecimiento educativo.

Con las fechas ya establecidas, las familias mendocinas comienzan a planificar sus vacaciones de invierno, mientras el sector turístico provincial proyecta una temporada con importante movimiento económico y una significativa llegada de visitantes.