El Banco Nación y Mendoza lanzan una línea para pymes al 18% y con un cupo de $100.000 millones para la provincia

El Gobernador Alfredo Cornejo y el presidente del Banco de la Nación Argentina, Darío Wasserman, presentaron en el Salón Patricias de Casa de Gobierno una nueva línea de financiamiento destinada a pequeñas y medianas empresas mendocinas. La herramienta permitirá acceder a créditos para capital de trabajo con una tasa final del 18%, gracias a un esquema de reducción de tasas impulsado conjuntamente por el Banco Nación y el Gobierno de Mendoza.

Participaron de la actividad el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad; el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; el gerente general del Banco Nación, Roberto Álvarez; y el gerente zonal Mendoza Este de la entidad, Elvio Díaz. También estuvieron presentes representantes de cámaras empresariales, referentes del sector productivo y directivos de la institución bancaria.

La línea contará con un cupo de $100.000 millones para la provincia, equivalente al 20% de los $500.000 millones que la entidad financiera destinará a esta operatoria en todo el país. De esta manera, Mendoza concentrará una porción significativa de los fondos nacionales orientados a fortalecer la actividad productiva y el desarrollo de las pymes.

Durante la presentación, el Gobernador destacó la importancia del financiamiento para el desarrollo económico y sostuvo que “no hay ninguna chance de crecer, de ampliar nuestras empresas o de crear nuevas empresas sin que el sistema financiero funcione fluidamente”. En ese sentido, remarcó que tanto Argentina como Mendoza necesitan de un mercado crediticio activo para acompañar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

El mandatario contextualizó la iniciativa en el proceso de transformación económica que atraviesa el país y consideró que, aunque se trata de un cambio complejo, representa una oportunidad para construir una economía más estable. Según explicó, “estamos asistiendo a un cambio de paradigma económico que es doloroso, pero esperanzador”, basado en el ordenamiento macroeconómico y en la generación de condiciones para un crecimiento sostenido.

Cornejo señaló que, en este escenario, el rol de las entidades financieras resulta determinante y afirmó que “los bancos tienen que volver a trabajar de bancos”. Agregó que durante muchos años las entidades encontraron en el financiamiento al sector público una alternativa sencilla, pero que el nuevo contexto exige orientar los recursos hacia el sector privado. “Hoy hay que prestarle a las Pymes, esa es nuestra prioridad y eso es lo que queremos apoyar», aseguró.

Asimismo, valoró el acompañamiento del Banco Nación y su fuerte presencia en la provincia y destacó que la entidad lidera este proceso de apoyo al entramado productivo mendocino. Sobre la nueva línea, explicó que el financiamiento está destinado a capital de trabajo y que el Gobierno provincial decidió profundizar el beneficio mediante un subsidio adicional sobre la tasa. “La tasa es del 23%, pero le vamos a agregar 5 puntos más de subsidio con fondos de la Provincia, con lo cual la tasa queda al 18%. No hay ninguna tasa de ese tipo en el mercado financiero en Mendoza”, afirmó.

El Gobernador invitó a las empresas mendocinas a acercarse al Banco Nación para acceder a esta herramienta y recordó la experiencia positiva alcanzada durante el año pasado. En ese sentido, destacó que “más de 9.000 Pymes tomaron créditos a través de programas impulsados junto a la entidad financiera” y manifestó su expectativa de superar esa cifra gracias al mayor volumen de fondos disponibles y a las mejores condiciones de financiamiento.

Por su parte, el presidente del Banco de la Nación Argentina puso en valor el trabajo conjunto entre la Provincia y la entidad financiera para generar nuevas herramientas de apoyo al sector productivo. Al presentar la nueva línea Carlos Pellegrini, señaló que «a nivel nacional son $500 mil millones y para la provincia de Mendoza son $100 mil millones», destinados al financiamiento de capital de trabajo.

Además, remarcó la decisión del Gobierno provincial de subsidiar la tasa de interés, lo que permitirá que las Pymes accedan a créditos de hasta $300 millones por empresa con una tasa final del 18%. “Esto es muy importante para todas las empresas y muestra el compromiso de la Provincia, del Gobierno nacional y del Banco Nación con las PyMEs mendocinas”, sostuvo.

A su turno, el ministro de Producción resaltó la importancia estratégica del sector productivo provincial y recordó que la vitivinicultura representa alrededor del 15% del Producto Bruto Geográfico de Mendoza, con impacto directo sobre numerosas actividades económicas vinculadas.

El funcionario señaló que la expectativa de alcanzar a 15.000 empresas mediante las distintas herramientas disponibles. Explicó además que el acceso a estos créditos puede gestionarse tanto a través del Banco Nación como del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, que acompaña la iniciativa con el subsidio de 5 puntos sobre la tasa de interés.

Finalmente, Vargas Arizu remarcó que el Gobierno provincial mantiene un diálogo permanente con las cámaras empresariales para atender las necesidades del sector y aseguró que “el crecimiento de Mendoza está directamente vinculado al desarrollo de sus pequeñas y medianas empresas”.

Aspectos destacados de la línea de crédito

Uno de los aspectos más destacados del programa es el esfuerzo conjunto realizado para reducir el costo del financiamiento. La tasa original de la línea es del 25% nominal anual. Por la condición de Mendoza como agente financiero del Banco Nación, la entidad la redujo al 23%, mientras que el Gobierno provincial, a través del ministerio de Producción, subsidiará cinco puntos porcentuales adicionales, permitiendo que las empresas accedan a una tasa final del 18%.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que esta iniciativa forma parte de una estrategia destinada a mejorar el acceso al crédito, promover la inversión privada y fortalecer la competitividad de las empresas mendocinas. En ese sentido, señalaron que el financiamiento constituye una herramienta clave para acompañar el crecimiento del sector productivo y la generación de empleo.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial enmarcó el anuncio dentro de una estrategia más amplia orientada a fortalecer el acceso al financiamiento por parte del sector productivo mendocino. Recordó que días atrás la Provincia, junto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), presentó un programa de subsidio de tasas destinado a acompañar a las empresas en su proceso de profesionalización y preparación para acceder al sistema financiero.

Según explicó, la iniciativa busca que las firmas cuenten con las herramientas necesarias para ordenar su documentación y cumplir con los requisitos exigidos por las entidades financieras, facilitando así su acceso al crédito. «Eso es parte de un plan que sigue avanzando con lo que está sucediendo hoy», afirmó.

Mema destacó además la relevancia de los recursos asignados a Mendoza dentro de la nueva línea de financiamiento y señaló que “el 20% de los fondos que va a destinar el Banco Nación en el país para capital de trabajo lo está destinando en la provincia de Mendoza”. Asimismo, recordó que, por la condición de agente financiero de la Provincia, la tasa original del 25% se reduce al 23%, a lo que se suma el subsidio provincial de cinco puntos porcentuales que permite alcanzar una tasa final del 18%.

El funcionario aseguró que estas medidas forman parte de una política destinada a acompañar a las empresas en el actual contexto económico y a consolidar un sistema financiero más activo en el financiamiento productivo. “Empresas preparadas, sistema financiero que empieza a trabajar de banco y la Provincia aplicando los recursos de manera eficiente sobre el productor que tiene que producir”, resumió.

Finalmente, sostuvo que “el objetivo es avanzar hacia un esquema en el que las empresas encuentren en el sistema financiero una herramienta habitual para impulsar sus proyectos de inversión y crecimiento, con un Estado enfocado en generar las condiciones necesarias para que ese proceso se desarrolle de manera sostenible.