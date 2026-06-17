El Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaron este martes un esquema de garantías por 2.000 millones de dólares destinado a respaldar una operación con la que la Argentina pretende refinanciar parte de sus compromisos de deuda en moneda extranjera. El acuerdo había sido negociado en abril por el ministro de Economía, Luis Caputo, y se espera que en las próximas horas el Banco Interamericano de Desarrollo también habilite una asistencia adicional con el mismo objetivo.

La iniciativa contempla la cobertura del 95% de los pagos correspondientes al servicio de la deuda de un nuevo préstamo comercial. De esta manera, el Gobierno busca acceder a financiamiento en mejores condiciones, reducir costos y fortalecer la administración de la deuda pública. El esquema combina una garantía del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) con otra de MIGA, con el propósito de movilizar hasta USD 2.000 millones en créditos comerciales.

Según se informó, la operación forma parte de una estrategia más amplia orientada a incentivar la inversión privada en infraestructura, promover la generación de empleo y ampliar el acceso al financiamiento para pequeñas empresas. El préstamo respaldado por estas garantías tendrá un plazo de seis años, con un período de gracia de tres años.

Desde los organismos internacionales remarcaron que el respaldo también apunta a impulsar una mayor competencia en los mercados y mejorar el clima de negocios para compañías de distintos tamaños. “En conjunto, las garantías cubrirán el 95% de los pagos del servicio de la deuda del préstamo comercial, lo que permitirá a Argentina reducir sus costos de financiamiento y fortalecer la gestión de la deuda pública”, señalaron en un comunicado.

En paralelo, este miércoles el directorio del BID analizará la aprobación de otra garantía acordada con el Gobierno nacional durante las negociaciones de abril. De prosperar, el organismo aportará 500 millones de dólares adicionales para acompañar la estrategia financiera del país.