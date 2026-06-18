Educación y salud unidas para fortalecer el bienestar de la comunidad

El CEBJA N.º 3-066 “Prof. Norma Susana Díaz” y el CENS N.º 3-490 “Santa María del Silencio” desarrollaron una destacada jornada de articulación interinstitucional junto a la Delegación Administrativa Zona Sur, el Hospital Schestakow y la Cruz Roja, en el marco del proyecto “Educando en Salud”, que contó con una importante participación de la comunidad educativa.

La iniciativa tuvo como objetivo promover el trabajo en red entre distintas instituciones, destacando la importancia de coordinar esfuerzos, compartir objetivos y asumir responsabilidades comunes para fortalecer las acciones destinadas a garantizar el bienestar y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

La actividad contó con la presencia del supervisor de la Sección V de CEBJA, Lic. Pablo Moralejo; la supervisora de la Sección V de CENS, Prof. Andrea Rodríguez; la delegada administrativa de Zona Sur, María José Sanz; y el coordinador del Área Sanitaria San Rafael, Iván Gómez Parra. Su participación reafirmó el compromiso institucional con la promoción de la salud y la educación integral.

Durante la jornada, profesionales de distintas áreas de la salud visitaron la institución y brindaron charlas informativas en un ambiente participativo y cercano. Estos espacios permitieron a los estudiantes realizar consultas, despejar inquietudes y acceder a información confiable sobre el cuidado de la salud.

Además, se llevaron adelante acciones preventivas, entre ellas la realización de test y controles de presión arterial, con el propósito de fomentar hábitos saludables y fortalecer la conciencia sobre la importancia del autocuidado y la prevención.

Desde la organización destacaron que experiencias de este tipo reafirman que la educación y la salud son derechos fundamentales que deben construirse de manera colectiva. Asimismo, señalaron que priorizar la salud de la ciudadanía implica generar espacios de encuentro, información y prevención, consolidando el compromiso compartido con una comunidad más saludable, informada e inclusiva.