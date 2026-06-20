Educación Superior presentó la especialización en Gestión de Proyectos de Construcción Sustentable

La formación está dirigida a personas que tengan experiencia previa en la construcción o en el diseño de proyectos, como son maestros mayores de obra, arquitectos e ingenieros en construcción.

Este viernes, en las instalaciones del Centro Cívico Provincial Cora Teijeiro de Acosta, de San Rafael, la Dirección de Educación Superior (DES) de la Dirección General de Escuelas, realizó el lanzamiento de la Especialización en Gestión de Proyectos de Construcción Sustentable. El acto contó con la presencia de la directora de Educación Superior, Mariela Ramos; la rectora del IES 9-012 de Informática, Marcela Santa Rosa; el contador de la institución, Hugo Ghiglione, y el equipo de gestión de la DES, entre otras autoridades.

La titular de Educación Superior, Mariela Ramos, que la puesta en marcha de la especialización «busca dar solución a una demanda que hoy tiene la provincia en general y el sur en particular, en relación con los nuevos modelos de construcción”.

“La idea es que quienes cursen salgan con capacidades y con criterios de eficiencia energética, construcción sustentable y también tengan la posibilidad de gestionar, ejecutar y revisar proyectos que tengan viabilidad económica”, declaró Ramos y destacó que dicha formación es acorde a las políticas ambientales de la Provincia.

Marcela Santa Rosa, rectora del Instituto 9-012 de Informática, declaró que dicha especialización está dirigida a todas aquellas personas con experiencia previa en la construcción, como maestro mayor de obra, arquitectos o ingenieros que estén trabajando en diseño de proyecto o en construcción.

Por su lado, Hugo Ghiglione, contador del IES 9-012, manifestó: “estamos atendiendo esta demanda y, a la vez, atendiendo también el ambiente, lo social y lo económico. Si bien esta es una formación que se da por primera vez en nuestra provincia, tiene la posibilidad de ser asincrónica, con un encuentro presencial una vez al mes. La particularidad que tiene esta especialización, es que el profesional que la esté desarrollando, la podrá realizar desde el lugar donde se encuentre, y en cualquiera de sus obras que esté llevando a cabo”.

Sobre la inscripción

La inscripción se encuentra abierta en la página oficial de la institución, a través de un formulario online. El cursado será de manera combinada, de forma virtual y, una vez al mes, presencial, con los docentes a cargo de los módulos. Los interesados podrán consultar al correo del instituto o al número telefónico que figuran en la página.

Los costos pensados para la formación están basados en una cuota mensual de 40.000 pesos (serán 12 cuotas repartidas en dos semestres), que tiene inicio el 1º de agosto, con una matrícula de inscripción de 30.000 pesos.

Las primeras 20 inscripciones no pagarán la matrícula. Aquellos que deseen pagar todas las cuotas de manera anticipada, tendrán un descuento y la totalidad de la especialización quedará en 350.000 pesos.