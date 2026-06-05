Educación Superior abre la convocatoria 2026 para conformar y actualizar el banco de evaluadores

La Dirección General de Escuelas (DGE), a través de la Dirección de Educación Superior (DES), comunica que desde el próximo 25 de mayo y hasta el 30 de junio del corriente año, se abrirá la convocatoria 2026 para conformar y actualizar el banco de evaluadores, iniciativa que se encuentra dirigida a docentes, directivos y personal con funciones institucionales de institutos de Educación Superior de gestión estatal y privada, tanto de Mendoza como de otras jurisdicciones del país.

El banco de evaluadores constituye una herramienta estratégica para garantizar procesos de evaluación rigurosos, transparentes y contextualizados. Integrado por especialistas de distintas disciplinas, permite contar con equipos académicos capacitados para valorar la calidad, pertinencia e impacto de las producciones presentadas en las diferentes convocatorias impulsadas por la DES.

Las evaluaciones se realizan bajo la modalidad de doble ciego, un sistema que garantiza imparcialidad y transparencia al preservar la identidad tanto de los evaluadores como de los equipos evaluados. Esta metodología fortalece la calidad de los procesos de selección y contribuye a consolidar una cultura evaluativa basada en criterios académicos sólidos.

Desde la DES se destacó que, debido al crecimiento sostenido de las convocatorias de investigación y al incremento en la cantidad de proyectos presentados, resulta fundamental ampliar el número de evaluadores disponibles, fortaleciendo, así, la capacidad institucional para acompañar la producción de conocimiento en Nivel Superior.

Podrán postularse quienes acrediten al menos cinco años de experiencia docente y hayan participado como directores, codirectores o integrantes de equipos de investigación. Además, deberán contar con formación académica vinculada a las áreas temáticas seleccionadas y completar la carga de documentación requerida a través de la plataforma digital de la dirección de educación superior.

La convocatoria contempla más de 20 áreas temáticas agrupadas en campos como educación y pedagogía, ciencias humanas y sociales, ciencia y tecnología, educación técnica, inteligencia artificial, producción y desarrollo productivo, petróleo y minería, ambiente, sostenibilidad y seguridad e higiene, entre otras.

La participación como evaluador será certificada oficialmente por la DES, y podrá ser reconocida en los antecedentes profesionales conforme a la normativa vigente.

Los interesados en participar pueden consultar todos los detalles del procedimiento en este enlace.

Con esta iniciativa, la dirección de DES reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la investigación, la calidad académica y la construcción de una comunidad de evaluadores capaz de acompañar el crecimiento y la innovación del sistema de Educación Superior en toda la provincia de Mendoza.