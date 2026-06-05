E-SPORTS: Este viernes se juegan las finales de la copa albiceleste

La propuesta, organizada por la Dirección de Desarrollo Tecnológico de la Municipalidad, reunió a más de 40 competidores quienes se “sacaron chispas” en partidos de FIFA disputados en las X-Box del Punto Digital.

Desde las 16.30, en la sede de Montecaseros 1720, se disputarán las instancias semifinales y finales del torneo de videojuegos, con participantes de entre 16 y 33 años.

Hay que destacar que en el espacio funciona una sala especialmente equipada para este tipo de encuentros tecnológicos y recreativos.

Tras varias jornadas de competencia, se viene la instancia definitiva de una propuesta que busca fomentar espacios de participación, integración y entretenimiento para los jóvenes sanrafaelinos.

La directora de Desarrollo Tecnológico, María Corzo, destacó que “estamos muy contentos por la participación y el entusiasmo que generó el certamen. Invitamos a toda la comunidad a acompañar a los finalistas y disfrutar de esta experiencia”.

IMPORTANTES PREMIOS

Los ganadores recibirán importantes premios aportados por prestadores turísticos a través de la Dirección de Turismo del Municipio. También habrá reconocimientos para el segundo y tercer puesto, y sorteos para la hinchada.

La entrada es libre y gratuita, por lo que vecinos, familiares y amigos podrán acercarse a alentar a los participantes durante la gran definición del torneo.