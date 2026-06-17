Diez alimentos clave para fortalecer las defensas y combatir la gripe

Una alimentación para prevenir la gripe puede reforzar el sistema inmunitario durante la temporada invernal y reducir el riesgo de contagio

Una alimentación para prevenir la gripe puede ser determinante a la hora de reforzar el sistema inmunitario durante la temporada invernal. Existen alimentos que, según investigaciones recientes, aportan compuestos clave para favorecer la capacidad de defensa del organismo.

Al menos diez alimentos recomendados y respaldados por Mayo Clinic y Harvard Health proveen antioxidantes, vitaminas, minerales o probióticos que ayudan tanto en la prevención como en la respuesta ante infecciones gripales.

PUBLICIDAD

La fortaleza del sistema inmunitario depende en parte de la variedad y la calidad de la dieta. Específicamente en adultos mayores, mantener buenos hábitos alimentarios cobra mayor importancia debido a la disminución natural de las defensas con la edad.

1- Té verde y sus antioxidantes

El té verde aporta catequinas antioxidantes asociadas a una mejor defensa frente a virus respiratorios (Imagen Ilustrativa Infobae) El té verde aporta catequinas antioxidantes asociadas a una mejor defensa frente a virus respiratorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té verde contiene catequinas, potentes antioxidantes que contribuyen a la protección frente a la influenza. La revisión abarcó más de ocho estudios y 5.000 participantes, mostrando que el consumo regular de esta bebida ayuda a respaldar la defensa natural contra los virus.

PUBLICIDAD

2- Batatas: fuente de vitamina A para la defensa inmune

Las batatas concentran betacaroteno, precursor de vitamina A vinculada a la salud de las mucosas Las batatas concentran betacaroteno, precursor de vitamina A vinculada a la salud de las mucosas

Las batatas destacan por su contenido de betacaroteno, precursor de la vitamina A, vital para la salud respiratoria e intestinal. Este nutriente promueve la producción de células inmunitarias, lo cual es clave en personas mayores. Prepararlas al horno con aceite de oliva y especias resulta más recomendable que añadir grasas saturadas o azúcar.

3- La importancia de la hidratación para prevenir la gripe

La hidratación adecuada sostiene el volumen sanguíneo y ayuda al organismo a responder ante infecciones La hidratación adecuada sostiene el volumen sanguíneo y ayuda al organismo a responder ante infecciones

Mantener una adecuada hidratación es fundamental para un correcto volumen sanguíneo y la capacidad del cuerpo de combatir infecciones. Es importante la necesidad de consumir agua, bebidas con electrolitos o caldos, y señala evitar refrescos endulzados o bebidas con cafeína, ya que la fiebre facilita la deshidratación.

PUBLICIDAD

4- Frutos rojos: vitamina C y protección antioxidante

Los frutos rojos suman vitamina C y flavonoides que favorecen la actividad de células inmunitarias Los frutos rojos suman vitamina C y flavonoides que favorecen la actividad de células inmunitarias

Las bayas son ricas en vitamina C, que fomenta la producción de glóbulos blancos responsables de combatir infecciones. Aportan flavonoides antioxidantes útiles para proteger a las células defensivas. Su consumo favorece el aumento de células inmunitarias, especialmente en adultos mayores.

5- El saúco y su potencial antiviral natural

El saúco contiene polifenoles estudiados por su potencial para acortar síntomas gripales El saúco contiene polifenoles estudiados por su potencial para acortar síntomas gripales

El saúco contiene polifenoles que optimizan la respuesta inmunitaria ante el virus de la gripe. Puede ayudar a que los síntomas sean más leves y de menor duración, e incluso contribuir a limitar la propagación viral durante la enfermedad. Se recomienda su consumo en forma de almíbar o té debido a su sabor ácido.

PUBLICIDAD

6- Porotos: zinc para reforzar el sistema inmunitario

Los porotos aportan zinc, un mineral clave para la producción de glóbulos blancos (Imagen Ilustrativa Infobae) Los porotos aportan zinc, un mineral clave para la producción de glóbulos blancos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los porotos aportan un alto contenido de zinc, indispensable para estimular la producción de glóbulos blancos. La falta de este mineral se asocia a un funcionamiento deficiente del sistema inmunitario. Se sugiere consumir media taza al menos tres veces por semana.

7- Frutos secos y semillas para fortalecer las defensas

Los frutos secos y las semillas brindan vitamina E y grasas que apoyan el funcionamiento inmunitario (Imagen Ilustrativa Infobae) Los frutos secos y las semillas brindan vitamina E y grasas que apoyan el funcionamiento inmunitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina E presente en frutos secos y semillas resulta esencial para la multiplicación de células T. Lauri Wright, presidenta del Departamento de Nutrición y Dietética de la Universidad del Norte de la Florida, destaca que productos como nueces benefician el microbioma intestinal y ofrecen ácidos grasos omega-6, importantes para las defensas.

PUBLICIDAD

8- Salmón: vitamina D y omega-3 contra la gripe

El salmón ofrece vitamina D y omega-3 relacionados con la regulación de las defensas El salmón ofrece vitamina D y omega-3 relacionados con la regulación de las defensas

El salmón se encuentra entre los pocos alimentos con vitamina D, fundamental para la regulación inmunitaria. Un filete de 170 gramos contiene alrededor de 600 UI de vitamina D, cerca de la dosis recomendada para mayores de 70 años, junto a ácidos grasos omega-3 que también fortalecen el sistema de defensa. Puede consumirse fresco o enlatado.

9- Ajo: propiedades inmunoestimulantes comprobadas

El ajo contiene compuestos asociados a la activación de respuestas inmunoestimulantes El ajo contiene compuestos asociados a la activación de respuestas inmunoestimulantes

El compuesto natural aliina, presente en el ajo, ha sido vinculado con la activación de células relacionadas con la función inmunitaria. Quienes tomaron extracto de ajo durante 90 días experimentaron menos síntomas de resfriado y gripe, y redujeron las ausencias laborales por enfermedad.

PUBLICIDAD

10- Cúrcuma: efectos antivirales y antiinflamatorios

La cúrcuma aporta curcumina con efectos antiinflamatorios estudiados, aún con evidencia clínica en desarrollo La cúrcuma aporta curcumina con efectos antiinflamatorios estudiados, aún con evidencia clínica en desarrollo

La curcumina, presente en la cúrcuma, fue objeto de estudios por sus posibles efectos antiinflamatorios y antivirales. Su aplicación en spray nasal puede aliviar la gravedad de la gripe y estimular la producción de péptidos antimicrobianos. Aunque estos datos son prometedores, aún no se ha definido la dosis ideal para lograr un efecto clínico seguro.

Los hábitos alimentarios ejercen una influencia directa sobre el sistema inmunitario, por lo que elegir adecuadamente los alimentos es especialmente relevante durante la temporada de gripe para fortalecer la prevención y el bienestar general.

Fuente:https://www.infobae.com/salud/2026/06/17/diez-alimentos-clave-para-fortalecer-las-defensas-y-combatir-la-gripe/