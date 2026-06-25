Diabetes en casa: realizarán una charla educativa gratuita para personas con diabetes y su entorno

Con el objetivo de promover hábitos saludables y fortalecer el conocimiento sobre la diabetes, la Asociación Malargüe de Educación en Diabetes (AMED) y la Municipalidad de Malargüe llevarán adelante la charla educativa “Diabetes en casa”, una propuesta abierta a la comunidad y especialmente dirigida a personas que conviven con esta condición y a sus familias.

Durante la actividad se abordarán temas clave para el manejo cotidiano de la enfermedad, entre ellos la alimentación adecuada y la consulta frecuente sobre si existen alimentos prohibidos para las personas con diabetes. Además, se brindarán recomendaciones sobre cómo actuar ante episodios de hipoglucemia e hiperglucemia, situaciones que requieren una respuesta rápida y adecuada para evitar complicaciones.

Otro de los puntos destacados será la explicación de los alcances de la Ley Nacional 26.914, normativa que garantiza derechos y cobertura para las personas con diabetes en Argentina.

Bajo el lema “Aprende, previene, actúa y vive mejor”, los organizadores buscan generar un espacio de intercambio, aprendizaje y acompañamiento, promoviendo una mejor calidad de vida a través de la educación diabetológica.

La charla tendrá lugar el jueves 25 de junio, a las 15:00 horas, en el SUM del Barrio Municipal. Para consultas e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 2604-408812, a través de Instagram en @amed.diabetes o por correo electrónico a amed.diabetes@gmail.com.