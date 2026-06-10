DGE y OSEP firmaron un convenio para realizar prácticas profesionalizantes

La iniciativa está destinada a estudiantes de nivel superior de las carreras de óptica y contactología, con el compromiso de ambas instituciones de sumar otras carreras para fortalecer la formación de futuros profesionales.

La Dirección General de Escuelas firmó este lunes un convenio de colaboración con OSEP, que permitirá que estudiantes de institutos de Educación Superior de las carreras de óptica y contactología realicen sus prácticas profesionalizantes en la obra social de Mendoza.

El objetivo principal de este trabajo conjunto es implementar acciones orientadas a desarrollar proyectos de carácter académico, científico, tecnológico, social y cultural en beneficio de la comunidad.

El convenio se firmó en las instalaciones de OSEP. Desde la Dirección de Educación Superior informaron que también se concretaron acuerdos complementarios con el IES 9-021 de Junín y el Instituto PT-145 NeoCast.

“Es un convenio marco que va a permitir que otras carreras se sumen y podamos trabajar en forma conjunta, acompañando la formación de nuestros futuros profesionales”, expresó la directora de Educación Superior, Mariela Ramos.

Por su parte, el director de OSEP, Carlos Funes, destacó la importancia de trabajar y aportar a la educación: “Tenemos una obra social que puede ofrecer espacios para las prácticas profesionalizantes. Estamos muy conformes de aportar a la formación de nuestros profesionales”.

También participaron de esta iniciativa la referente de prácticas profesionalizantes de la Dirección de Educación Superior, Celina Ledda; la rectora del IES 9-021, Paola Ruiz Cancino, y la rectora del Instituto PT-145 NeoCast, Eloisa Erica Fioravanti.