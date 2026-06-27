DC y Arraigo llegaron a «Los Toldos» con capacitaciones preventivas para el invierno

Este jueves estuvieron en el SUM del paraje Los Toldos en Punta del Agua donde se reunieron familias rurales de la zona para recibir consejos y herramientas para afrontar contingencias climáticas propias de la temporada invernal.

Personal de Defensa Civil y la Dirección de Arraigo abordan temas vinculados a los pronósticos meteorológicos, medidas preventivas ante fenómenos climáticos adversos, primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP), preparación de mochilas de emergencia y estrategias para el resguardo de animales frente a bajas temperaturas o temporales.

Además, los equipos municipales realizan relevamientos del estado de viviendas y caminos rurales, al tiempo que fortalecen los sistemas de comunicación mediante radio VHF y grupos de WhatsApp.

Los pronósticos para este invierno contemplan la posibilidad de nevadas intensas hacia fines de julio en sectores cercanos a la cordillera, por lo que las tareas preventivas continuarán desarrollándose los diferentes parajes del secano sanrafaelino.