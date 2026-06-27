San Rafael, Mendoza 27 de junio de 2026
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DC y Arraigo llegaron a «Los Toldos» con capacitaciones preventivas para el invierno

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 27 junio, 2026

El Plan Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Desastres sigue desarrollando acciones de prevención y capacitación en los distritos y parajes más alejados del departamento.

Este jueves estuvieron en el SUM del paraje Los Toldos en Punta del Agua donde se reunieron familias rurales de la zona para recibir consejos y herramientas para afrontar contingencias climáticas propias de la temporada invernal.

Personal de Defensa Civil y la Dirección de Arraigo abordan temas vinculados a los pronósticos meteorológicos, medidas preventivas ante fenómenos climáticos adversos, primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP), preparación de mochilas de emergencia y estrategias para el resguardo de animales frente a bajas temperaturas o temporales.

Además, los equipos municipales realizan relevamientos del estado de viviendas y caminos rurales, al tiempo que fortalecen los sistemas de comunicación mediante radio VHF y grupos de WhatsApp.

Los pronósticos para este invierno contemplan la posibilidad de nevadas intensas hacia fines de julio en sectores cercanos a la cordillera, por lo que las tareas preventivas continuarán desarrollándose los diferentes parajes del secano sanrafaelino.

 

 

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