El evento, organizado por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), reunió a representantes de 23 aerolíneas, autoridades regulatorias de 12 países, fabricantes de aeronaves, centros de formación y expertos internacionales, consolidándose como un espacio clave para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en un sector en expansión.

La apertura contó con la participación de Peter Cerdá, CEO de ALTA, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, en un contexto donde la seguridad aérea fue definida como la prioridad central para el crecimiento sostenible de la industria.

Durante las tres jornadas se abordaron algunos de los desafíos más relevantes que enfrenta la aviación en la región. Entre ellos, la gestión de riesgos operacionales, el análisis de accidentes y sus lecciones, la sostenibilidad en las operaciones de vuelo y el impacto del cambio climático, que está intensificando fenómenos como la turbulencia y condiciones meteorológicas extremas.

También se analizaron aspectos regulatorios, la evolución de los estándares de entrenamiento y conceptos como la “cultura justa”, que promueve entornos en los que los errores pueden reportarse sin temor a sanciones, fortaleciendo así la seguridad operacional.

Tendencias emrgentes

En paralelo, el encuentro puso foco en tendencias emergentes que están redefiniendo el sector, como la incorporación de inteligencia artificial en las operaciones, la armonización de programas de formación, la gestión del riesgo de fauna en aeropuertos y el manejo de pasajeros disruptivos. Estos temas evidencian la creciente complejidad de la aviación moderna y la necesidad de una respuesta coordinada entre los distintos actores.

Uno de los mensajes más relevantes del foro fue el expresado por el CEO de ALTA, Peter Cerda: “En 2025 la tasa de accidentes en América Latina y el Caribe bajó de 1.84 a 1.77 por millón de vuelos. Es un avance, pero nos falta: un solo accidente es mucho y continuamos por encima de los niveles de Norteamérica y Europa. Para sostener la expansión de una industria que conecta y lleva desarrollo a la región, es un hecho que la primera licencia para seguir creciendo es la seguridad, y esta solo es posible si la asumimos como lo que es: una responsabilidad compartida que requiere colaboración, inversión y vigilancia constante», afirmó.

El Summit también sirvió como marco para la reunión de los Comités de Seguridad, Operaciones y Entrenamiento de ALTA, donde ejecutivos de distintas aerolíneas evaluaron los principales retos regionales y trabajaron en iniciativas conjuntas para fortalecer la resiliencia del sistema aerocomercial.

El crecimiento sostenido del transporte aéreo en América Latina —impulsado por una mayor conectividad y la expansión de nuevas rutas— plantea nuevos desafíos operativos, lo que vuelve imprescindible contar con estándares de seguridad cada vez más rigurosos y homogéneos. En este contexto, la cooperación regional emerge como un elemento central para sostener el desarrollo del sector.

A lo largo de sus quince ediciones, el ALTA Aviation Safety Summit se ha consolidado como el principal punto de encuentro para los profesionales de seguridad y operaciones en la región, promoviendo no solo el intercambio técnico, sino también la construcción de consensos y estrategias comunes.

La edición 2026 cerró con un mensaje claro: la aviación latinoamericana continúa avanzando en materia de seguridad, pero el desafío es permanente. En una industria donde el margen de error es mínimo, la mejora continua, la inversión en tecnología y la cooperación entre actores seguirán siendo las claves para garantizar un crecimiento seguro y sostenible.

Agencia NA.