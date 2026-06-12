Una familia tipo en el Gran Mendoza necesitó en mayo de 2026 contar con al menos $1.382.821,28 para no caer en la pobreza, según los datos de la Dirección de Estadísticas y e Investigación Económicas (DEIE).
La línea de indigencia, que mide el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), se ubicó en $578.586,31 para el mismo tipo de hogar.
Respecto a abril, la línea de pobreza subió unos $21.000, en línea con la inflación del mes.
La CBT (Canasta Básica Total) incluye tanto los alimentos como el resto de los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades básicas de una familia.
Los hogares cuyos ingresos no alcanzan ese valor son considerados pobres; quienes no llegan al valor de la canasta alimentaria, indigentes.
Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/cuanto-necesito-ganar-una-familia-mendocina-para-no-ser-pobre-en-mayo/