Una familia tipo en el Gran Mendoza necesitó en mayo de 2026 contar con al menos $1.382.821,28 para no caer en la pobreza, según los datos de la Dirección de Estadísticas y e Investigación Económicas (DEIE).

La línea de indigencia, que mide el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), se ubicó en $578.586,31 para el mismo tipo de hogar.

Respecto a abril, la línea de pobreza subió unos $21.000, en línea con la inflación del mes.

La CBT (Canasta Básica Total) incluye tanto los alimentos como el resto de los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades básicas de una familia.

Los hogares cuyos ingresos no alcanzan ese valor son considerados pobres; quienes no llegan al valor de la canasta alimentaria, indigentes.