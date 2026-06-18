Cornejo presentó la integración de GEI a Mendoza por Mí para acercar la información educativa a más de 500 mil estudiantes

La Provincia incorporó el sistema de Gestión Educativa Integral (GEI) a la plataforma ciudadana Mendoza por Mí. La nueva herramienta permitirá a estudiantes, madres, padres y tutores acceder de manera simple y segura a información académica, documentación escolar y otros datos clave para el seguimiento de las trayectorias educativas.

El Gobernador Alfredo Cornejo encabezó este miércoles la presentación de la integración del sistema de Gestión Educativa Integral (GEI) a la plataforma Mendoza por Mí, una iniciativa que permitirá a más de 503.000 estudiantes y sus familias acceder a información educativa desde un único entorno digital.

La actividad se realizó en el Salón Patricias de Casa de Gobierno y contó con la participación de los ministros de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, y de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.

Durante la presentación, Cornejo destacó el crecimiento que ha tenido la plataforma provincial y aseguró que actualmente cuenta con 450.000 usuarios registrados. El mandatario señaló que “alcanzar esa cifra es un gran progreso” y remarcó que el objetivo es ampliar aún más su alcance para facilitar la relación de los ciudadanos con el Estado. Además, sostuvo que por esa razón es necesario profundizar las acciones de comunicación para que más mendocinos incorporen estas herramientas digitales a su vida cotidiana.

La integración de GEI forma parte del Plan de Transformación Digital que impulsa Mendoza y representa un nuevo avance en la consolidación de servicios públicos digitales. A través de la nueva sección “Mi Educación”, estudiantes, madres, padres y tutores podrán consultar calificaciones, asistencia, horarios de cursado, certificados, materias y libretas digitales desde la web o la aplicación móvil de Mendoza por Mí.

Por su parte, García Zalazar explicó que esta nueva instancia incorpora un bloque específico de educación dentro de una aplicación que ya era ampliamente utilizada por la comunidad educativa para distintos trámites. El funcionario señaló que ahora “cada papá y cada mamá va a poder ver las notas, las calificaciones y la asistencia de sus hijos”, además de acceder a comunicaciones institucionales y otra información relevante para el seguimiento de las trayectorias escolares.

Cornejo también resaltó que la aplicación registra actualmente más de tres millones de interacciones vinculadas a trámites y servicios provinciales. Según indicó, muchas de esas gestiones antes requerían atención presencial o procedimientos manuales, mientras que hoy pueden realizarse de forma ágil y sencilla. En ese sentido, afirmó que Mendoza por Mí “es un gran facilitador para los ciudadanos” y una herramienta clave para modernizar la gestión pública.

La incorporación de GEI permitirá que toda la información educativa disponible en el sistema provincial quede integrada al ecosistema digital del Gobierno de Mendoza. Esta primera etapa contempla el acceso a datos académicos e institucionales, mientras que durante los próximos meses se sumarán nuevas funcionalidades orientadas a fortalecer la comunicación entre escuelas y familias.

Profesionalización del Estado

En ese marco, Mema destacó que la Provincia viene trabajando desde hace años en la profesionalización del Estado y en el uso estratégico de la información para mejorar la toma de decisiones. Según explicó, el objetivo es que todos esos datos y herramientas estén disponibles para los ciudadanos mediante plataformas digitales accesibles y simples de utilizar.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial señaló además que Mendoza por Mí concentra cada vez más servicios y trámites provinciales. “Estamos poniendo toda la información que tiene el Estado a favor del ciudadano”, afirmó, al tiempo que remarcó que la plataforma ya supera los tres millones de visitas mensuales y permite realizar más de 170 trámites de manera digital.

Cornejo sostuvo que uno de los compromisos asumidos por la gestión fue simplificar las tareas cotidianas y facilitar la interacción de los mendocinos con el Estado. En ese sentido, aseguró que la incorporación del sistema educativo a Mendoza por Mí representa un paso concreto para cumplir ese objetivo y avanzar en una administración más cercana, eficiente y accesible.

García Zalazar explicó que durante una segunda etapa se incorporarán nuevas herramientas para fortalecer el vínculo entre las familias y las instituciones educativas. Entre ellas se incluirán recordatorios sobre evaluaciones programadas, calendarios escolares y nuevas funcionalidades orientadas al seguimiento de las actividades académicas.

El titular de Educación, Cultura, Infancias y DGE destacó además que la integración de la base de datos educativa con otros sistemas provinciales abre nuevas posibilidades de desarrollo. “Al integrar toda la información del sistema educativo también podremos interactuar a futuro con otras bases de datos, como la historia clínica digital en los casos que corresponda”, explicó, al referirse al potencial de la ciudadanía digital impulsada por la Provincia.

Actualmente, el sistema GEI reúne información de más de 503.000 estudiantes de todos los niveles educativos, desde el nivel inicial hasta la educación superior. La herramienta permitirá que madres, padres y tutores accedan a información actualizada sobre el desempeño escolar de los alumnos y acompañen de manera más cercana sus trayectorias educativas.

Mema remarcó que la transformación digital del Estado se apoya en el principio de “solo una vez”, mediante el cual los ciudadanos no deben volver a presentar información que ya obra en poder de la administración pública. Según explicó, la incorporación de la vertical educativa dentro de Mendoza por Mí profundiza ese camino y contribuye a simplificar cada vez más los trámites y servicios provinciales.

Al cierre del acto, Cornejo afirmó que la modernización del Estado implica facilitar la vida de las personas y mejorar la calidad de los servicios públicos. El Gobernador consideró que los resultados alcanzados hasta el momento constituyen “un gran avance en los tiempos que corren” y expresó su expectativa de que la incorporación de la información educativa permita acelerar el crecimiento de usuarios y consolidar a Mendoza por Mí como la principal plataforma digital de servicios para los mendocinos.

Funciones dentro de Mi Educación

Entre las funcionalidades disponibles dentro de Mi Educación se encuentran:

Consulta de calificaciones y rendimiento académico.

Acceso a libretas digitales.

Información sobre materias y horarios de cursado.

Registro de asistencia.

Consulta y descarga de certificados escolares y de alumno regular.

Información institucional vinculada a cada establecimiento educativo.

Además, esta incorporación constituye una primera etapa dentro de un proceso de evolución tecnológica que continuará durante los próximos meses con nuevas funcionalidades. Entre ellas se prevé la incorporación de recordatorios de evaluaciones, mejoras en los canales de comunicación y herramientas que permitan fortalecer la interacción entre las escuelas, las familias y la Dirección General de Escuelas.

El acceso puede realizarse desde la web de Mendoza por Mí o mediante la aplicación móvil disponible para iOS y Android. El registro es gratuito y la validación de identidad puede completarse de manera online.