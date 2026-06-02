Cornejo mostró a Mendoza en Londres como un destino confiable para la inversión ante referentes del sistema financiero global

El Gobernador expuso en la Residencia Oficial Argentina en el país inglés sobre las oportunidades de inversión que ofrece la provincia en minería, energía, turismo e infraestructural. Lo hizo ante referentes de destacadas gestoras de activos e inversores institucionales. La actividad permitió fortalecer vínculos con actores clave del financiamiento internacional para proyectos de largo plazo.

En la Residencia Oficial Argentina en Londres, el Gobernador Alfredo Cornejo disertó ante referentes de destacadas gestoras de activos e inversores institucionales con presencia en mercados emergentes. Allí, presentó las oportunidades de inversión que ofrece Mendoza y los avances de la Provincia en materia de previsibilidad, turismo, infraestructura, seguridad jurídica y desarrollo productivo, entre otros temas.

La actividad contó con la participación de la embajadora argentina en el Reino Unido, Mariana Plaza; el presidente de la British Argentine Chamber of Commerce (BACC), Javier Álvarez; representantes de Balanz y directivos de fondos de inversión y servicios financieros. Entre los presentes, también asistieron referentes RBC BlueBay, Rokos Capital, Pictet, HSBC Asset Management, Andromeda Capital, Amundi, UBP Emerging Markets Fixed Income, Finisterre Capital y Plenisfer Investments (Generali Group).

Durante su exposición, el mandatario explicó que Mendoza ha construido en la última década un camino de orden fiscal y previsibilidad institucional que la distingue en el contexto argentino. En ese sentido, señaló que “la Provincia nunca entró en default en los últimos 40 años” y aseguró que, “pese a los vaivenes económicos nacionales, en esta década no ha tenido déficit; por el contrario, ha construido superávit y ha buscado su autonomía de la macroeconomía nacional todo lo que ha podido”.

El Gobernador sostuvo que la provincia se encuentra en condiciones de aprovechar las condiciones del país junto con una coyuntura internacional favorable impulsada por la demanda de energía, alimentos y minerales críticos. Según explicó, Mendoza viene trabajando para responder a esa oportunidad mediante el fortalecimiento de su matriz productiva y la incorporación de nuevas actividades económicas.

En ese sentido, destacó que la producción de alimentos y bebidas continúa siendo una de las fortalezas históricas de la provincia, mientras que el turismo se consolidó como una actividad estratégica. Señaló que “el turismo vinculado al vino, la gastronomía y la montaña ha crecido mucho durante esta década» y remarcó que solo en los últimos dos años se inauguraron 14 hoteles de distintas categorías y segmentos, reflejando la confianza de los inversores en el potencial del sector.

Asimismo, indicó que Mendoza posee, excluyendo a la Ciudad de Buenos Aires, una de las mayores capacidades hoteleras del país y que existen nuevos proyectos turísticos en desarrollo, lo que demuestra que “la inversión en turismo proyectada a mediano y largo plazo está firme”.

Por su parte, el representante de la British Argentine Chamber of Commerce (BACC) destacó la importancia del encuentro y explicó “la reunión de trabajo sirvió a los participantes para realizar un intercambio con el Gobernador Alfredo Cornejo, centrado en las perspectivas económicas de Argentina y en las oportunidades de crecimiento que se proyectan para el corto y mediano plazo. En ese contexto, señaló que “las consultas formuladas por los inversores evidenciaron un interés muy concreto en seguir analizando y aumentar posiciones en el país”.

Álvarez remarcó que Cornejo presentó iniciativas vinculadas a energía, minería e infraestructura, sectores que concentran gran parte de las oportunidades de inversión que hoy ofrece Mendoza. Además, consideró que “este tipo de encuentros permiten que el mercado británico comprenda con mayor profundidad la plataforma que tiene hoy Argentina para ser cada vez más invertible”, al tiempo que facilitan el vínculo entre potenciales inversores y proyectos estratégicos de desarrollo.

A su turno, la embajadora argentina en el Reino Unido destacó la visita a la Bolsa de Valores y los encuentros con referentes del sector financiero internacional. “Hoy recibimos en Londres al Gobernador Alfredo Cornejo y a su equipo. Comenzamos la agenda con una visita a la London Stock Exchange, donde nos recibió el jefe de International Businesses y donde conversaron sobre posibilidades de cooperación y sobre cómo empresas que invierten en proyectos mineros en Mendoza podrían involucrarse y acceder a financiamiento a través de los inversores que participan en la bolsa”, comentó.

Plaza puso en valor la presentación de Cornejo ante los referentes del sector financiero y afirmó que “hizo una presentación del perfil de la provincia y de los proyectos de inversión que existen en minería, energía, turismo y vitivinicultura, y recibió consultas de unos 30 invitados, entre inversores británicos y representantes de bancos internacionales”.

Minería y energía

Uno de los principales ejes de la exposición de Cornejo estuvo centrado en el desarrollo minero. Explicó que la provincia avanzó en una serie de modificaciones normativas destinadas a agilizar los procedimientos y brindar mayor seguridad jurídica a los inversores. Como resultado de esas reformas, señaló que “Mendoza cuenta actualmente con 71 proyectos de exploración aprobados» y un proyecto de explotación de cobre autorizado por la Legislatura provincial.

Se trata de PSJ Cobre Mendocino, iniciativa ubicada en el norte provincial que ya obtuvo la aprobación para incorporarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según detalló el mandatario, el proyecto se encuentra avanzando en su etapa de ingeniería y podría comenzar a producir cobre entre fines de 2027 y principios de 2028.

Al referirse a esta iniciativa, destacó que «podría convertirse en el primer proyecto de cobre en producción de Mendoza y probablemente de Argentina», debido a sus ventajas logísticas. Explicó que se encuentra a solo 7 kilómetros de una ruta provincial y a 15 kilómetros de la Ruta Nacional 7, corredor internacional que conecta con Chile, “lo que reduce significativamente las necesidades de infraestructura respecto de otros emprendimientos mineros ubicados en zonas de alta montaña”.

Cornejo también señaló que Mendoza cuenta con un proyecto de potasio que dispone de infraestructura construida y estudios de ingeniería finalizados, por lo que podría entrar en producción en el corto plazo. Tanto el desarrollo de cobre como el de potasio, explicó, “requieren financiamiento de mediano y largo plazo, así como inversiones complementarias en líneas eléctricas, caminos y servicios asociados”.

En materia energética, el mandatario destacó el potencial de la lengua norte de Vaca Muerta en territorio mendocino. Informó que durante el próximo trimestre se desarrollarán cinco perforaciones simultáneas junto a YPF y otras empresas privadas, y afirmó que los primeros resultados obtenidos son auspiciosos.

Según explicó, hay estudios que demuestran que la lengua norte de Vaca Muerta comparte la misma formación geológica que la cuenca neuquina y representa la principal apuesta de la provincia para expandir la producción de hidrocarburos no convencionales. A esto, sumó la existencia de proyectos vinculados al almacenamiento de gas natural, una infraestructura considerada estratégica ante el crecimiento de la producción y la necesidad de estabilizar el abastecimiento interno y las exportaciones hacia mercados como Chile y Brasil.

Durante la exposición también hizo referencia a iniciativas de transporte eléctrico de gran escala. Entre ellas mencionó una línea de alta tensión que recorrerá la cordillera desde el Norte de Neuquén hasta el Sur de San Juan y que permitirá abastecer tanto emprendimientos turísticos como proyectos mineros. Según indicó, se trata de una iniciativa con potencial para captar financiamiento internacional.

Respecto de las energías renovables, el Gobernador destacó que Mendoza ha logrado consolidarse como una de las provincias líderes del país. En ese sentido, señaló que «el 60,9% de la potencia instalada provincial corresponde a fuentes renovables» y que Mendoza posee actualmente la mayor cantidad de parques solares privados de Argentina.

Además, explicó que la provincia cuenta con un marco regulatorio que permite a los productores privados comercializar energía con emprendimientos mineros, petroleros e industrias electrointensivas, generando nuevas oportunidades de inversión en el sector.

El Gobernador aseguró que “todas estas iniciativas forman parte de una estrategia más amplia orientada a diversificar la economía provincial y aprovechar la ventana de oportunidades que ofrece la demanda global de energía y minerales críticos”. En ese contexto, sostuvo que “Mendoza está avanzando en una profunda reconversión productiva basada en la incorporación de minería, petróleo no convencional y nuevos desarrollos energéticos”.

Otro de los aspectos destacados de la presentación estuvo relacionado con las reformas impulsadas para mejorar el clima de negocios. Sobre este punto, Cornejo explicó que la Provincia avanzó en modificaciones de los Códigos Procesales Civiles y laborales y promovió mecanismos de conciliación que permitieron reducir significativamente la litigiosidad.

Según indicó, “desde 2017 los litigios laborales se redujeron más de un 50% gracias a la implementación de sistemas de conciliación previa”. Asimismo, señaló que recientemente comenzaron a funcionar mecanismos similares para conflictos civiles, con resultados positivos para la actividad económica y la seguridad jurídica.

A esto agregó que existe una política sostenida de reducción de impuestos provinciales: “Mendoza mantiene una presión tributaria inferior a la de otras jurisdicciones y el objetivo de eliminar completamente el impuesto de Sellos, tributo que actualmente grava la celebración de contratos”.

“Mendoza ya ha hecho su trabajo para crear un clima de negocios”, afirmó, al tiempo que remarcó que el desafío actual consiste en atraer inversiones que permitan acelerar el desarrollo de los proyectos estratégicos de la provincia.

Finalmente, Cornejo destacó la fortaleza financiera alcanzada por Mendoza en los últimos años y señaló que la Provincia logró refinanciar sus compromisos hasta 2029, un plazo superior al alcanzado por la mayoría de las emisiones de deuda realizadas en el mercado local.

Según sostuvo, esta capacidad de financiamiento constituye una muestra de la confianza que los mercados depositan en la provincia y en la continuidad de sus políticas institucionales. «Demuestra la solidez de Mendoza en materia financiera y que, independientemente de quién esté al frente del gobierno, se sabe que se van a cumplir los contratos», afirmó.