Cornejo encabezó la apertura de Vinexpo Explorer Mendoza 2026: The Bulk Chapter, el primer encuentro mundial dedicado al vino a granel

El Gobernador participó en la apertura de Vinexpo Explorer Mendoza 2026: The Bulk Chapter, un evento organizado por Vinexposium, ProMendoza y el Gobierno provincial y desarrollado en Bolsa de Comercio de Mendoza. Durante tres días, 50 bodegas argentinas y 25 compradores internacionales compartirán rondas de negocios, degustaciones y visitas a establecimientos productivos para fortalecer las exportaciones de vino a granel.

Comenzó Vinexpo Explorer – The Bulk Wine Chapter una nueva edición del evento que es organizado por Vinexposium, ProMendoza y el Gobierno de Mendoza, con el apoyo de la Cámara Argentina de Vino a Granel. Este encuentro representa la mayor acción de promoción de exportaciones de vino a granel realizada en Mendoza y en esta oportunidad es la primera edición de este reconocido formato internacional dedicada exclusivamente al vino a granel.

El Gobernador Alfredo Cornejo participó del acto de apertura que se desarrolló en la Bolsa de Comercio de Mendoza, junto al vicepresidente de Vinexposium, Laurent Bos. Contó con la presencia de la vicegobernadora, Hebe Casado; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; y los intendentes Ulpiano Suarez, Ciudad; Mario Abed, Junín, y Raúl Rufeil, San Martín. Además, participaron la presidente de ProMendoza, Patricia Giménez; y la titular del Emetur, Gabriela Testa.

El encuentro, que se desarrolla hasta el 10 de junio, es organizado por Vinexposium, ProMendoza y el Gobierno de Mendoza, con el apoyo de la Cámara Argentina de Vino a Granel. Se trata de la segunda vez que Mendoza es elegida como sede de Vinexpo Explorer y representa la mayor acción de promoción internacional de exportaciones de vino a granel realizadas en la provincia.

Al momento de los discursos, el Gobernador dio la bienvenida a empresarios, referentes de la industria vitivinícola y representantes internacionales que participan de una nueva edición de Prowein Business Report Explorer Mendoza 2026. Este encuentro, que este año está especialmente dedicado al segmento del vino a granel, ofrece importantes oportunidades para la vitivinicultura argentina.

El mandatario puso en valor que Mendoza haya sido nuevamente elegida para albergar el encuentro internacional y remarcó que se trata de “la primera región del mundo seleccionada por segunda vez para realizar este evento, lo que refleja el trabajo articulado entre las instituciones y el sector privado para fortalecer la presencia de la industria en los mercados internacionales”.

Cornejo también valoró la participación de bodegas y representantes de otras provincias productoras del país y agradeció el acompañamiento de San Juan y La Rioja. En ese sentido, sostuvo que “esta presencia conjunta permite mostrar al mundo la calidad y el potencial de la Argentina como proveedor confiable de vinos”.

En el marco del encuentro, el Gobernador recordó además que este año se cumplen 30 años de ProMendoza, entidad que definió como “un ejemplo de que cuando el sector público y el privado trabajan con objetivos comunes, los resultados llegan”. Al respecto, señaló que actualmente Mendoza exporta a más de 100 países y cuenta con alrededor de 700 empresas exportadoras activas cada año, consolidando una marcada vocación exportadora.

Asimismo, realizó un reconocimiento especial a las industrias locales que han sostenido su presencia internacional pese a los desafíos macroeconómicos que atravesó el país. Según expresó, “resulta especialmente valioso mantener mercados externos para productos con alto valor agregado en un contexto de inestabilidad e incertidumbre económica”.

El mandatario resaltó además la diversidad productiva de Mendoza y compartió indicadores que reflejan el crecimiento del sector. Explicó que, durante abril de este año, las exportaciones de vino registraron un incremento del 21,9% respecto del mismo mes de 2025, mientras que el vino a granel creció un 82,7%, alcanzando más del 33% de los envíos al exterior.

Para Cornejo, “estos resultados evidencian la capacidad de adaptación de nuestras empresas y el potencial de una actividad que continúa apostando por la calidad, la innovación y la sostenibilidad para competir en los mercados globales”.

Finalmente, aseguró que el principal objetivo del Gobierno provincial es que este tipo de encuentros generen oportunidades concretas para el sector. “Queremos que se hagan negocios, que estos encuentros se traduzcan en nuevas relaciones comerciales, nuevos mercados y más oportunidades para quienes producen, invierten y generan empleo”, afirmó.

Al concluir, agradeció a los participantes por elegir Mendoza como sede del evento y les deseó una estadía productiva en la provincia, a la que definió como “la tierra del vino argentino”.

Por su parte, la gerente general de ProMendoza destacó la importancia estratégica de acercar compradores internacionales a la provincia para fortalecer vínculos comerciales y generar nuevas oportunidades de negocios para el sector vitivinícola.

La funcionaria explicó que relevamientos realizados por la organización mostraron que, si bien más del 60% de los compradores invitados por Vinexposium ya comercializaba vino argentino, más del 80% no conocía Mendoza de manera presencial. En ese sentido, remarcó que “la identidad mendocina y nuestra calidad de anfitriones juegan un rol clave para cerrar negocios”, ya que el contacto directo con las bodegas y el territorio fortalece la confianza y favorece relaciones comerciales de largo plazo.

Giménez señaló además que ProMendoza trabaja de manera permanente en estrategias de promoción internacional del vino mendocino y que el formato Explorer permite invertir la lógica tradicional de las ferias internacionales. “El objetivo es traer a los compradores directamente a las bodegas mendocinas”, afirmó, para que puedan conocer de primera mano la oferta local a través de degustaciones, visitas guiadas y rondas de negocios.

Respecto de la agenda del encuentro, detalló que durante tres jornadas los participantes recorrerán distintas bodegas, participarán de actividades de tasting y mantendrán reuniones B2B con productores de Mendoza, San Juan y La Rioja. En total, la edición reúne a 25 compradores internacionales y cerca de 50 bodegas.

La titular de ProMendoza destacó además la confianza depositada por Vinexposium en la provincia al elegir nuevamente a Mendoza como sede de la iniciativa tras los resultados obtenidos el año pasado. Según indicó, el propósito es que los compradores internacionales establezcan relaciones directas con las bodegas y concreten acuerdos comerciales que se traduzcan en un impacto positivo sobre las exportaciones.

Asimismo, sostuvo que este formato resulta especialmente valioso para el segmento del vino a granel, donde las operaciones comerciales suelen concretarse de manera más directa. “Buscamos que los compradores se vayan con acuerdos cerrados”, señaló.

Remarcó que la experiencia presencial constituye un factor diferencial para consolidar mercados en el largo plazo. “Muchos compradores ya compran vino argentino, pero no conocían Mendoza. Conocer la provincia, sus bodegas y su gente hace que se arraiguen a nuestro territorio y que la relación comercial sea más permanente y duradera”, concluyó.

A su turno, el ministro de Producción resaltó que Mendoza vuelva a ser sede de este encuentro internacional de vino. “El año pasado Mendoza tuvo el honor de recibir la primera edición de Vinexpo Explorer fuera de Francia, dedicada a los vinos fraccionados. Hoy damos un nuevo paso al ser sede de la primera edición en la historia enfocada exclusivamente en los vinos a granel, dijo y agregó: “Esto es un orgullo para todos los mendocinos porque refleja nuestra hospitalidad, la calidad de nuestros vinos y el enorme potencial que tiene nuestra vitivinicultura en los mercados internacionales”.

Vargas Arizu remarcó que la elección de San Martín y Junín como sede de esta edición responde al peso estratégico que tiene la Zona Este dentro de la vitivinicultura nacional. Señaló que se trata del principal polo productor de vinos a granel de Argentina y recordó que Mendoza concentra el 95% de las exportaciones argentinas de este segmento, consolidándose como el principal referente del país en materia de producción y comercialización vitivinícola.

Además, el funcionario explicó que este tipo de encuentros fortalecen la marca Mendoza. Al respecto, afirmó que “tenemos la satisfacción de recibir a los compradores más importantes del mundo especializados en vinos a granel. Mendoza cuenta con una larga tradición vitivinícola, una gran capacidad productiva y un enorme potencial de crecimiento”.

Además, comentó que “ofrecemos al mundo recursos y productos que hoy son cada vez más valorados: alimentos, energía y una diversidad productiva única. Este tipo de encuentros fortalecen la marca Mendoza, generan oportunidades para nuestras empresas y contribuyen a que se concreten nuevos negocios que impulsen el desarrollo de toda la actividad privada de la provincia”.

Mendoza principal motor de vino a granel

La edición 2026 reúne a 50 bodegas productoras de vino a granel de Argentina y a 25 compradores internacionales provenientes de mercados estratégicos como Australia, Canadá, China, Dinamarca, Francia, Alemania, Japón, España, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros. El objetivo es generar oportunidades concretas de negocios y consolidar la presencia de los vinos argentinos en los principales destinos comerciales del mundo.

La realización de este encuentro en Mendoza refleja el posicionamiento alcanzado por la provincia dentro de la industria vitivinícola global. Actualmente, Mendoza concentra el 95% de las exportaciones argentinas de vino a granel, consolidándose como el principal motor de este segmento productivo y exportador.

El programa contempla seminarios técnicos, degustaciones profesionales, reuniones de negocios B2B, visitas a bodegas y experiencias inmersivas destinadas a que los compradores conozcan de primera mano la calidad de los productos, el potencial productivo y la identidad vitivinícola del territorio mendocino. Este formato combina promoción comercial y conocimiento del destino, favoreciendo vínculos comerciales de largo plazo y mayores posibilidades de concretar exportaciones.

La alianza con Vinexposium, uno de los principales organizadores de eventos internacionales del sector vitivinícola, constituye una herramienta estratégica para ampliar la presencia de Mendoza en los mercados globales. A través de su red internacional de compradores, importadores y profesionales del vino, la organización contribuye a fortalecer el posicionamiento de la provincia como una de las regiones vitivinícolas más relevantes del mundo.

La elección de Mendoza para albergar nuevamente este encuentro ratifica el reconocimiento internacional alcanzado por la provincia tras la realización de Vinexpo Explorer 2025, dedicado a los vinos fraccionados. Con esta nueva edición enfocada en el vino a granel, Mendoza amplía las oportunidades comerciales para las bodegas argentinas y reafirma su papel como referente global de la vitivinicultura y de las exportaciones de alto valor agregado.