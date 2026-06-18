El Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza oficializó la distribución de un total de 148.473.117 pesos destinados a las municipalidades de la provincia. Los fondos corresponden a la liquidación del mes de abril de 2026 bajo los conceptos de Canon Extraordinario de Producción y Canon por Renta Extraordinaria, dos componentes clave vinculados a la actividad hidrocarburífera en el territorio mendocino.

Esta transferencia se realiza bajo la modalidad de aportes no reintegrables, lo que significa que las comunas reciben el dinero de forma directa y definitiva para su libre disponibilidad, sin la obligación de devolverlo al tesoro provincial.

La medida se concretó a través de una resolución ministerial, publicada este jueves en el Boletín Oficial, que hace uso de las facultades delegadas por el Poder Ejecutivo a principios de este año para agilizar los giros de fondos.

Cómo se dividen los fondos y las obligaciones de las comunas

El total del dinero se divide en dos partidas específicas certificadas por la Contaduría General de la Provincia. La mayor parte corresponde al Canon Extraordinario de Producción, que reparte entre los departamentos una suma de 121.858.172,85 pesos.

El monto restante proviene del Canon por Renta Extraordinaria, el cual inyecta otros 26.614.944,21 pesos a las arcas municipales.

Por su parte, el Fondo de Inversión en Infraestructura Social no registró recaudación durante el período liquidado.

Para determinar cuánto dinero recibe cada intendencia, la Provincia aplica de manera estricta el coeficiente de distribución secundaria de coparticipación que rige para el ejercicio vigente. Este índice calcula el porcentaje correspondiente a cada jurisdicción en base a variables fijadas por ley. El decreto detalla que el dinero equivale exactamente al 12% de lo efectivamente percibido por el Estado mendocino bajo estos conceptos económicos.