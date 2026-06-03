Convocan a la Primera Jornada de Educación Técnica Regional Sur en Mendoza

La Primera Jornada de Educación Técnica Regional Sur de la Provincia de Mendoza reunirá a empresas, pymes, docentes, estudiantes, egresados, universidades, gremios y organizaciones de la comunidad con el objetivo de visibilizar el papel estratégico de la educación técnica en el desarrollo productivo y social de la región.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro y reflexión sobre los desafíos actuales del sector educativo y su vinculación con el mundo del trabajo, promoviendo la participación activa de todos los actores involucrados.

Desde la organización destacan que la calidad educativa, las oportunidades de formación de los estudiantes y la preservación de los puestos de trabajo son temas fundamentales que requieren el compromiso colectivo. En este sentido, la jornada se plantea como una instancia para debatir, intercambiar experiencias y construir propuestas que fortalezcan la educación técnica como motor de crecimiento regional.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad interesada en aportar ideas y contribuir al fortalecimiento de un sistema educativo que responda a las necesidades presentes y futuras de la región sur mendocina.