Convenios colectivos y actividad sindical: qué aspectos modifica la reforma laboral

La nueva ley representa una oportunidad clave para enfocar los nuevos convenios como herramientas orientadas a mejorar la productividad y acompañar el crecimiento de la industria y los servicios
La denominada “Ley de Modernización Laboral” redefine aspectos centrales del sistema de relaciones de trabajo, introduciendo cambios en la vigencia de los convenios, los aportes, la representación sindical, la articulación entre niveles de negociación y el régimen de conflictos colectivos. Muchos Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) hoy se encuentran vencidos, pero mantienen vigencia por la denominada ultraactividad, por lo que es esperable que durante 2027 se abran negociaciones para redefinir sus condiciones.