Convención Regional de Acara: Mendoza mostró su modelo de competitividad y desarrollo

El Gobernador Alfredo Cornejo repasó las medidas impulsadas para reducir la presión fiscal y mejorar el clima de inversión, mientras que representantes del sector automotor resaltaron las ventajas de la provincia y expresaron confianza en la recuperación económica.

El Gobernador Alfredo Cornejo participó este miércoles en la apertura de la Convención Regional de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), que se desarrolló en el Hotel Hilton Mendoza y convocó a concesionarios, empresarios y referentes del sector automotor de Mendoza, San Juan y San Luis. Lo hizo junto al presidente de la institución a nivel nacional, Sebastián Beato, y el representante de Cuyo, Carlos Martín.

La actividad formó parte del ciclo de Convenciones Regionales que Acara lleva adelante en distintos puntos del país durante 2026 y que, en esta oportunidad, tuvo a Mendoza como sede del encuentro correspondiente a la región de Cuyo. La jornada contó además con la presencia del ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad; directora del Defensa del Consumidor, Mónica Lucero, autoridades provinciales, invitados especiales, referentes de toda la cadena de valor automotriz y representantes de concesionarias de autos, motos y maquinarias agrícolas.

Bajo el lema “Anticiparse para competir: el nuevo negocio automotor”, la convención estuvo orientada a brindar herramientas de capacitación, información y análisis para fortalecer la competitividad de las empresas del sector frente a los cambios que atraviesa la industria.

Al momento de los discursos, el Gobernador sostuvo que Argentina atraviesa un cambio profundo de paradigma económico que, aunque genera tensiones en algunos sectores productivos y comerciales, “representa una transformación positiva porque vuelve a poner en valor el rol del sector privado como motor de la generación de riqueza y del desarrollo económico”.

En ese sentido, reivindicó el trabajo, la inversión y la generación de riquezas. “Creo que hay un cambio brusco, que es positivo. Durante años predominó una visión donde parecía que la riqueza la generaba el Estado y no el sector privado. Esa es una concepción equivocada y antiempresa”, dijo y afirmó que “hoy se está dando una batalla cultural que reivindica el trabajo, la inversión y la generación de riqueza por parte de quienes producen”.

Como reflejo de ese cambio de enfoque y de las condiciones que Mendoza viene construyendo desde hace años para favorecer la actividad privada, Beato destacó que la provincia se ha convertido en una referencia para el patentamiento de vehículos gracias a su competitividad impositiva. “La patente de Mendoza es la más baja del país. Entonces, cuando uno va y saca esos costos, se reducen. El usuario quizás ayuda también a poder vender y hoy tenemos varias provincias vecinas que están queriendo venir a patentar, porque patentar en Mendoza es más barato que en el resto”, señaló.

Cornejo remarcó que Mendoza inició ese camino varios años antes que el resto del país, impulsando políticas de equilibrio fiscal, reducción del gasto público y alivio de la carga impositiva, aun cuando esas medidas no formaban parte de la agenda predominante en la Argentina. “Nos gusta decir que en Mendoza arrancamos esta tarea antes. Lo hicimos cuando el equilibrio fiscal no estaba de moda. Hoy tenemos un gasto público mucho más bajo en relación con el Producto Bruto Geográfico, menos carga impositiva y menos peso del Estado sobre el sector privado”, sostuvo.

En esa misma línea, Beato valoró el clima de negocios que ofrece la provincia y el trabajo articulado entre el sector público y privado para generar oportunidades de crecimiento. “Es música para tus oídos estar escuchando la mejora del clima de negocios y las reglas de juego claras, que es básicamente lo que son. También lo que vemos es la unión que tenemos más con el Gobernador de trabajar en conjunto el público privado, que donde vamos, donde escuchamos, donde hay posibilidades”, expresó.

El mandatario provincial destacó además que la estabilidad macroeconómica es una condición indispensable para mejorar el clima de negocios y favorecer la inversión. En ese sentido, consideró que muchas provincias, entre ellas Mendoza, podrían haber tenido un crecimiento mucho mayor si hubieran contado con un contexto macroeconómico estable durante la última década.

Al respecto, señaló que “si Mendoza hubiese tenido la estabilidad macroeconómica de Chile, independientemente de si gobernaba la izquierda o la derecha, habría crecido muchísimo más. Lo que más nos perjudicó fue el desorden macroeconómico de la Argentina”.

Al referirse al escenario económico nacional, Beato coincidió en que el país atraviesa un proceso de transformación diferente a los anteriores y aseguró que el sector automotor mantiene expectativas positivas respecto del futuro. “Pasamos muchísimas crisis, muchas crisis, y siempre vemos que salimos. Ahora, esta quizás es un cambio, como decía el Gobernador, que es un cambio distinto. Entonces nos tenemos que acomodar y hoy estamos en esa turbulencia”, señaló y comentó que “hoy podemos hablar, no quiero decir la palabra crisis, sino una desaceleración. Pero vemos ya, para junio, que va a empezar a salir adelante. ¿Se tienen que acomodar cosas? Sí, se tienen que acomodar cosas. Y lo vemos encaminado”, sostuvo.

Por su parte, Cornejo explicó además que, si bien las principales herramientas de política económica pertenecen al Gobierno nacional, las provincias tienen la responsabilidad de construir condiciones favorables para la actividad privada mediante sistemas judiciales más ágiles, menos litigiosidad y regulaciones más eficientes.

En ese sentido se refirió a la reducción de los juicios laborales: “Hoy tenemos casi un 50% menos de juicios laborales que en 2017 porque apostamos a los mecanismos de conciliación. Eso mejora el clima de negocios, reduce costos y permite que los conflictos se resuelvan más rápido, beneficiando tanto a trabajadores como a empresas”.

Reforma fiscal y competitividad

Asimismo, el Gobernador repasó las medidas adoptadas por Mendoza para reducir impuestos considerados distorsivos, como Sellos e Ingresos Brutos, y reiteró la necesidad de avanzar en una reforma fiscal integral que incluya tanto a la Nación como a las provincias y contemple una revisión profunda del régimen de coparticipación federal.

Sobre este punto, Beato coincidió con el Gobernador en la necesidad de avanzar en reformas de alcance nacional que permitan reducir las asimetrías entre provincias y generar condiciones más equitativas para la actividad económica. “Estoy de acuerdo con lo que dice el Gobernador de que el cambio tiene que ser nacional. Cuando una persona decide comprar un auto en otra provincia porque el impuesto es menor, eso también genera costos de traslado y distorsiones que deberían corregirse”, señaló.

Además, agregó que “no puede haber una provincia que esté con problemas de coparticipación y otra que esté beneficiada, porque Argentina tiene que ir hacia adelante”.

Finalmente, ambos dirigentes coincidieron en transmitir una mirada optimista sobre el futuro de la economía y de la actividad productiva.

“Soy moderadamente optimista con lo que viene. Si el Gobierno nacional mantiene las líneas centrales de la política macroeconómica, los resultados se van a ir viendo. Tal vez no tan rápido como todos quisiéramos en términos de consumo, empleo o ventas, pero creo que la sociedad comprendió que hay que cambiar el paradigma y está respaldando ese proceso”, concluyó Cornejo.

Luego, Beato aseguró que el sector automotor mantiene la confianza en la recuperación económica y destacó el esfuerzo realizado para sostener el empleo durante los momentos más complejos. “El sector nuestro es optimista. De las crisis que pasamos, creo que el sector es uno de los que menos redujo personal, porque apostamos. Nos cuesta muy caro armar y nos cuesta muy caro desarmar. Entonces tenemos que seguir apostando porque ya va a venir la buena, y lo vemos encaminado”, finalizó.

Actividades

Durante la jornada se desarrollarán capacitaciones, workshops y mesas de trabajo destinadas a informar, actualizar y compartir las principales novedades de la actividad. Los contenidos abordaron temas vinculados al escenario y ambiente de negocios; el Cliente 4.0; la posventa de autos y motos, los hábitos y comportamientos. Además, está previsto abordar temas como los consumidores, la seguridad vial, el mercado automotor, los servicios al socio; las novedades registrales, impositivas y legales en la comercialización de vehículos, entre otros.

Asimismo, referentes de la actividad y especialistas analizaron los desafíos y oportunidades que presenta la movilidad en la actualidad y compartieron su visión sobre el contexto económico, la competitividad y las tendencias que marcarán el futuro del mercado automotor.

La Convención Regional constituyó un espacio de encuentro y reflexión para los actores de la actividad, con el objetivo de promover el intercambio de experiencias y generar herramientas que permitan anticipar escenarios, mejorar la gestión de los negocios y fortalecer la capacidad de adaptación de las empresas frente a las transformaciones del sector.

Acara es la entidad que representa a los concesionarios oficiales de automotores de toda la Argentina. Entre sus principales objetivos se encuentran promover la vinculación entre los asociados, difundir el rol del concesionario en la comercialización de vehículos y contribuir al desarrollo de la actividad como un factor relevante para el progreso económico y social del país.

Las Convenciones Regionales comenzaron en 2024 como parte de una estrategia federal impulsada por la institución para acercar contenidos, capacitación y espacios de intercambio a los concesionarios de todas las provincias. Desde su puesta en marcha, más de 8.000 socios participaron en las veinte convenciones realizadas durante 2024 y 2025.

A partir de los resultados obtenidos y de la valoración positiva de los concesionarios de todo el país, la iniciativa tuvo continuidad durante 2026. La edición realizada en Mendoza representó el tercer encuentro regional del año y ratificó el objetivo de Acara de mantenerse cerca de sus asociados, generando ámbitos de trabajo enfocados en los temas clave para el presente y el futuro de la actividad.