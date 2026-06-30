Consultoras estiman que la inflación seguirá a la baja y anticipan que la de junio sería inferior al 2%

La inflación de junio habría registrado una nueva desaceleración mensual y podría ubicarse por debajo del 2% , de acuerdo con las proyecciones de distintas consultoras privadas , que detectaron una menor presión de los precios en el rubro alimentos y bebidas , uno de los componentes con mayor incidencia sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) .

Luego del 3,4% de marzo , el nivel más elevado de los últimos doce meses, la evolución de los precios comenzó a moderarse en abril y mayo. Esa tendencia, según las estimaciones privadas relevadas, se habría mantenido durante junio.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyectaba una inflación del 2,1% para el sexto mes del año y preveía que el índice recién perforaría el umbral del 2% en agosto. Sin embargo, los datos más recientes sobre la evolución de los alimentos abren la posibilidad de que esa previsión sea corregida a la baja cuando se publique el próximo informe.

La consultora Econviews detectó que, durante la cuarta semana de junio, los precios de una canasta de alimentos y bebidas en supermercados aumentaron 0,2% , por debajo del 0,3% registrado en la semana anterior. En ese período se destacaron las subas de embutidos (+2,6%) y la baja de bebidas (-0,8%) , mientras que el incremento acumulado de las últimas cuatro semanas descendió al 1,1% .

Por su parte, LCG informó que su relevamiento no registró variaciones en alimentos y bebidas durante la última semana del mes. Según la consultora, el aumento de verduras (+1,7%) y bebidas (+0,9%) fue compensado por las caídas en carnes (-0,4%) y frutas (-1,3%) , lo que permitió que la inflación promedio de las últimas cuatro semanas se ubicara en 1,5% , unos 0,4 puntos porcentuales por debajo del registro de mayo.

En tanto, Analytica estimó una suba semanal de 0,1% en alimentos y bebidas y calculó que el promedio de las últimas cuatro semanas alcanzó 1,4%. Para el índice general de junio, la consultora proyectó una inflación de 1,8%.

Los rubros con mayores variaciones

De acuerdo con el relevamiento de Analytica, durante junio las mayores subas se registraron en verduras (+5,3%) y aguas, gaseosas y jugos (+2,4%), mientras que las principales bajas correspondieron a frutas (-2,3%) y pescados y mariscos (-1,9%).

La evolución de estos rubros será determinante para el resultado final del IPC de junio, cuyo dato oficial será difundido próximamente por el organismo estadístico nacional.

Fuente:https://www.losandes.com.ar/economia/consultoras-estiman-que-la-inflacion-seguira-la-baja-y-anticipan-que-la-junio-seria-inferior-al-2-n5996731