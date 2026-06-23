Concurso de Traslado, acrecentamiento, concentración e ingreso docente de nivel secundario 2026

El gobierno escolar pone a disposición nuevas fechas para la realización de este importante movimiento dentro del sistema educativo que acompaña las mejoras de calidad y condiciones laborales de los docentes.

La Dirección General de Escuelas informa que ya está a disposición la resolución Nº 3406 por la cual se rectifican las fechas para concurso de traslado ordinario, acrecentamiento y concentración e ingreso para el ciclo lectivo 2026 de nivel secundario.

Podrán participar docentes titulares de establecimientos educativos dependientes de Dirección de Educación Secundaria, Dirección de Educación Técnica y Trabajo y Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, (CENS y 1° año Ciclo Básico Secundario CEBJA).

Esta modificación del cronograma del concurso ha sido discutida con la representación sindical en comisión técnica del ámbito paritario.

De esta forma, las nuevas fechas del proceso del concurso son las siguientes:

-5 al 10 de junio: inscripción por GEI Eventos

-26 de junio: publicación de orden de méritos provisorio

-26 de junio al 30 de junio: presentación de reclamos al orden de méritos provisorio a través de formulario google.

-3 de julio: publicación de orden de méritos definitivo

-21 de julio al 30 de julio: concurso de traslado ordinario 2026

Cabe destacar que las Juntas Calificadoras de Méritos de Educación Secundaria, Técnica y Trabajo y Jóvenes y Adultos quedan facultadas, en el marco de la presente normativa, para ampliar la extensión del concurso más allá del 30 de julio si el tiempo consignado en la tabla precedente resultara insuficiente con el fin de mejorar el proceso, calidad y transparencia del concurso.