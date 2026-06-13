Concejales participaron de una jornada de difusión sobre Juicio por Jurados en el HCD

El Concejo Deliberante fue sede de una jornada de difusión y capacitación sobre el sistema de Juicio por Jurados, una instancia destinada a acercar a la comunidad y a los representantes institucionales los principales aspectos de esta modalidad de administración de justicia que se aplica en la provincia de Mendoza. El Concejo Deliberante fue sede de una jornada de difusión y capacitación sobre el sistema de Juicio por Jurados, una instancia destinada a acercar a la comunidad y a los representantes institucionales los principales aspectos de esta modalidad de administración de justicia que se aplica en la provincia de Mendoza.

La actividad estuvo a cargo de docentes de la Universidad de Mendoza y personal de la Oficina de Juicio por Jurados del Poder Judicial de Mendoza, quienes brindaron información sobre el funcionamiento, alcances e importancia de este mecanismo de participación ciudadana en el ámbito judicial.

La jornada se desarrolló en el marco de las acciones de capacitación y difusión previstas por la Ley de Juicio por Jurados, que establece la necesidad de promover el conocimiento de este sistema entre la población. Durante el encuentro se abordaron conceptos fundamentales vinculados a la selección de jurados, el desarrollo de los debates y el rol que cumplen los ciudadanos en la toma de decisiones dentro de los procesos judiciales. La jornada se desarrolló en el marco de las acciones de capacitación y difusión previstas por la Ley de Juicio por Jurados, que establece la necesidad de promover el conocimiento de este sistema entre la población. Durante el encuentro se abordaron conceptos fundamentales vinculados a la selección de jurados, el desarrollo de los debates y el rol que cumplen los ciudadanos en la toma de decisiones dentro de los procesos judiciales.

Concejales de distintos bloques participaron de la capacitación, reafirmando el compromiso institucional con la formación permanente y el fortalecimiento de las herramientas democráticas que promueven una mayor participación ciudadana.

En ese contexto, el Ministro Coordinador del Fuero Penal Colegiado, Dr. José Valerio, destacó la relevancia de estas instancias de formación y aseguró que el Juicio por Jurados constituye una verdadera escuela de ciudadanía. En ese contexto, el Ministro Coordinador del Fuero Penal Colegiado, Dr. José Valerio, destacó la relevancia de estas instancias de formación y aseguró que el Juicio por Jurados constituye una verdadera escuela de ciudadanía.

“Generalmente se suele decir que es la escuela primaria del ciudadano. A mí me gusta extender ese concepto, porque para que realmente lo sea, los operadores del sistema judicial, es decir jueces, fiscales, defensores y querellantes particulares, también deben conocer de qué se trata y cómo se ejerce esta función”, expresó.

Asimismo, Valerio explicó que este sistema implica una lógica diferente a la del modelo tradicional basado en expedientes y trámites judiciales. “Frente a los 12 jurados seleccionados, que representan a la ciudadanía, las partes deben presentar el caso, ofrecer y seleccionar adecuadamente la prueba para que el jurado pueda tomar una decisión en las mejores condiciones posibles, siguiendo las instrucciones impartidas por el juez”, señaló.