Comunicado: No se expropiarán terrenos para hacer el nuevo colector cloacal de Aysam

El Departamento General de Irrigación (DGI) autorizó a la empresa Aysam a constituir servidumbre en fracciones de 21 parcelas, y sus propietarios serán indemnizados por esta empresa, operadora del servicio de agua potable y saneamiento que ejecutará un nuevo colector.

O sea, no se trata de una expropiación de estos terrenos en Guaymallén, para que pase por ahí el nuevo colector cloacal necesario para descomprimir la situación ambiental en el distrito Corralitos. Los propietarios seguirán manteniendo la propiedad de sus inmuebles con una limitación en cuanto a su extensión, por la ocupación de una franja de servidumbre.

Irrigación emitió recientemente la Resolución N°622/26 en la que consta textualmente: “Declárese de utilidad pública y sujeto a ocupación temporaria, con miras a proceder a constituir servidumbre de paso y acueducto a favor de la provincia de Mendoza, a las parcelas individualizadas, en el marco del artículo 11 de la Ley N°9.589”

“Establézcase que la imposición de la servidumbre reviste el carácter de preventiva, hasta la realización de obras que hagan objeto de la prestación del servicio de conformidad a lo expuesto…”; La Ley N°9.589 es la que se sancionó en diciembre de 2024, por la cual Irrigación pasó también a controlar el servicio de agua potable y saneamiento. Y el artículo 11 refiere a “Ocupación temporaria, servidumbres. Declárense de utilidad pública y sujetos a ocupación temporaria, o a constitución de servidumbre, a los bienes necesarios para la realización de obras que hagan al objeto de la prestación del servicio. Corresponderá al Ente Regulador la determinación de los bienes sujetos a ocupación o servidumbre a pedido del operador”.