Comidas para combatir el frío extremo: 50 recetas de guisos, polentas, sopas, estofados y más platos calentitos

Si el mundo se divide entre el team invierno y el team verano, ya sabemos de qué lado están los amantes de las comidas suculentas que hacen de nuestras cocinas el corazón de la casa. Las ollas ganan protagonismo, aliadas imprescindibles para preparar sopas, estofados y guisos. ¡También el horno es fundamental!, porque no hay invierno sin pasteles cremosos o carnes braseadas.

Aunque a Mafalda, el entrañable personaje de Quino que aún traspasa generaciones de argentinos, no le gustaba y despotricaba cada vez que le servían un humeante plato de este noble preparado, la sopa es uno de los recomendados para la época de las estufas y los abrigos.

​Las sopitas en sobre son un atajo que reduce tiempos, pero vos y yo sabemos que una sopa de calabaza preparada con cebollita salteada, caldo y crema, no es lo mismo. Ni en cuanto al sabor, ni al contenido nutricional. La comida casera no se negocia… ¡nunca! Bueno, casi nunca… A veces las circunstancias y los tiempos nos conducen a lo práctico y lo “instantáneo”. Si lo podemos evitar, mejor.

Otros platos que se disfrutan mucho más en época invernal son los que llevan polenta. ¿Sobró estofado?, ¿hicimos salsa bolognesa de más? En un minuto la polenta está lista y bañada en salsitas densas es un manjar de los dioses.

En cuanto a los guisos, el único requerimiento que tienen es que, si se usan porotos o maíz, hay que tener en cuenta que debemos dejarlos en remojo para que con la cocción queden tiernitos.

Aquí una selección de platos contundentes, deliciosos y calentitos.

Guisos y estofados

Guiso de lentejas

Guiso de lentejas son carne. Foto: Shutterstock

No queremos competir con la receta de la abuela pero esta es muy buena. Lo importante es la legumbre, después se le puede o no agregar chorizo colorado, sumarle carne o panceta, papas o calabaza en cubitos.

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Guiso de lentejas fácil y rápido

Una fórmula para que quienes dicen no tener tiempo para cocinar se queden sin excusas. Este guiso se hace con la legumbre enlatada y chorizo colorado cortado fino para acelerar su cocción.

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Guiso de albóndigas

Se pueden hacer con diferentes carnes -de pollo, cerdo, cordero-, condimentos y acompañamientos. Ideal para preparar con anticipación.

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Guiso de fideos

Guiso de fideos. Fotos: Ariel Grinberg

En la tradición argentina, el guiso es el plato que aprovecha todo, y como todos los guisos, son aún más ricos al día siguiente.

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Guiso de arroz con papas

Combina la suavidad del arroz con la cremosidad de las papas cocidas en un caldo sabroso. Es super fácil y económico.

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Buseca

La buseca lleva como ingrediente principal el mondongo. Hay que tener en cuenta que las legumbres se deben remojar el día anterior para obtener una cocción pareja.

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Guiso de arroz con pollo

Receta de guiso de arroz con pollo. Foto: Shutterstock.

El rey de los guisos: el arroz con pollo. Es una preparación simple y muy rendidora. Puede ser tan humilde como potente.

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Goulash

Es un preparado de origen húngaro a base de carne y cebolla. La que cebolla se deshace y junto con la páprika (o pimentón) forma una salsa que envuelve los trocitos de carne.

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Carbonada

Carne (un corte económico), cebolla, zanahoria, calabaza, choclo y papas coronados con orejones de durazno. Acordate, cocción lenta y sin apuro.

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Locro criollo argentino

Locro con vino, el menú criollo para las fechas patrias. Foto: Shutterstock.

Quedó estigmatizado como plato de los feriados patrios, pero es un preparado que se puede disfrutar varias veces a lo largo del invierno.

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Bifes a la criolla

La simpleza de este plato es fabulosa. Papa, carne, zanahoria y puré de tomate. No lleva una cocción larguísima y es resulta bastante económico.

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Bifes a la portuguesa

Los bifes a la portuguesa son muy fáciles de hacer. Se cocina todo en una misma cacerola, lo cual lo hace un plato muy rendidor.

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Mondongo a la portuguesa

Receta de mondongo a la portuguesa. Foto: Shutterstock.

El mondongo a la portuguesa es un guiso muy sabroso que se cocina en salsa de tomate, morrones, cebolla y zanahoria.

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Guiso de quinoa

Los fanáticos de la comida de olla no deberían perderse esta receta. Un guiso que lleva de todo: quinoa, carne y vegetales.

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Boeuf borguignon

Una receta típica de la cocina francesa con carne, panceta, vino tinto, echalote y champiñones. Requiere una marinada que deja la carne impregnada de mucho sabor y color tan característico de este plato.

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Humita en olla

Humita en olla

Aunque los azulejos de la cocina quedan salpicados de rallar choclo eso es lo que le da la cremosidad a la receta. También, lleva una parte cortada a cuchillo, para sentir los granitos en la boca.

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Guiso de carne y fideos

Guiso de carne y fideos

Es una preparación que comen grandes y chicos. Se puede utilizar cualquier corte de carne y variar las verduras pero es clave que el tiempo de cocción sea largo.

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Guiso de garbanzos, chorizo colorado y verduras

Con una base de verduras, caldo y pimentón, este plato se cocina en una sola olla. Los garbanzos absorben todos los sabores y la calabaza se deshace parcialmente, dando una consistencia cremosa y reconfortante.

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Guiso de carne y batata

Ideal para los días frescos. El modo de cocción logra una combinación de sabores suaves y una textura suave que aporta dulzor natural.

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Guiso de fideos y carne picada

Guiso rápido de fideos y carne picada.

Un plato rendidor, casero y perfecto para resolver una comida rica en pocos minutos. Este guiso combina carne picada, verduras y fideos en una preparación súper simple y llena de sabor. Ideal para los días frescos o para cuando hace falta una receta práctica y económica.

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Guiso de pollo y choclo rápido y fácil

Con ingredientes simples y cocción rápida, este guiso combina verduras, pollo y choclo en un plato bien argentino.

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Guiso de porotos negros fácil y rápido

Un guiso bien espeso y lleno de sabor, ideal para resolver una comida completa en poco tiempo. Perfecto para acompañar con pan tostado y compartir en días frescos.

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Estofado de carne

Es un plato económico porque se pueden utilizar cortes baratos. El secreto está en la paciencia: cuanto más tiempo a fuego bajo, más tierna y sabrosa queda la carne.

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Polentas

Polenta con vegetales y hongos

La idea es sumarle un poco de vegetales salteados. Los que están en la receta se “llevan bien entre ellos”, pero animate a usar las verduras que tengas en la heladera. El ajo y la cebolla como base siempre suman.

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Polenta con osobuco

Polenta con osobuco con receta de Juan Braceli.

La cocción larga del osobuco provoca una carne tiernísima. Sumada a la salsa de tomate y la polenta calentita forman un plato espectacular.

Mirá el paso a paso de la polenta con osobuco

Polenta con salchicha parrillera

Un estofado diferente, sin carne, pero con salchicha. También leva bastante mozzarella y parmesano rallado. Confort food extremo.

Mirá el paso a paso de la polenta con salchicha parrillera

Polenta cremosa

Polenta cremosa. Foto: Shutterstock

Esta receta de polenta cremosa se realiza con la polenta clásica, no con la llamada «mágica», por eso la cocción larga. Es clave cocinarla a fuego lento, revolviendo constantemente mientras se incorpora el líquido.

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Polenta con boloñesa de lentejas

Este plato invernal que aporta calor y sensación de saciedad al cuerpo se suele acompañar con estofado o salsa boloñesa. Sin embargo, también existe una suculenta (y nutritiva) versión vegetariana.

Mirá el paso a paso de polenta con boloñesa de lentejas

Sopas

Sopa de jengibre y zanahoria

El jengibre (lo comprás fresco en las verdulerías) le otorga un toque mega especial. Un picor cítrico que levanta el sabor de la zanahoria. La crema agria que se le agrega antes de servir se puede suplantar por yogur griego neutro con gotitas de jugo de limón, sal y pimienta.

Mirá el paso a paso de la sopa de jengibre y zanahoria

Sopa de calabaza

Sopa de calabaza por Fresco.

Con curry y leche de coco, es una sopa simple pero llena de sabor. Acompañala con una cucharadita de queso crema.

Mirá el paso a paso de la sopa de calabaza

Sopa de brócoli y queso crema

Muy simple, brócoli, caldo y queso blanco para crear una sopita saludable.

Mirá el paso a paso de la sopa de brócoli

Sopa de lentejas

Una forma diferente de comer estas legumbres. Te doy un secretito… si te sobró guiso de lentejas y lo licuás, tenés una sopa mega power.

Mirá el paso a paso de la sopa de lentejas

Sopa de maní

Sopa de maní

El maní le aporta un sabor especial a las preparaciones, aparte de sumar textura. Esta vegana lleva varios vegetales: pura nutrición.

Mirá el paso a paso de la Sopa de maní

Sopa crema de hongos

Esta receta lleva hongos de pino, portobellos y champignones. También leche de coco y muchos condimentos bien aromáticos.

Mirá el paso a paso de la Sopa de hongos

Sopa crema de arvejas

Las arvejas, son un alimento nutritivo con numerosos beneficios para la salud. Son una excelente fuente de proteínas vegetales, fibra, vitaminas y minerales. Es una sopa de textura densa con gran poder de saciedad.

Mirá el paso a paso de la Sopa crema de arvejas

Sopa crema de zucchini

Sopa crema de zucchini

La sopa crema de zucchini es una receta fácil de preparar porque lleva pocos ingredientes. El queso crema y la papa le aportan cremosidad a la preparación.

Mirá el paso a paso de la Sopa crema de zucchini

Platos

Pasta gratinada con pepperoni

Este plato es ideal para los días fríos. Se prepara con pasta calentita, pero si te sobró y querés transformarla en esta receta, te recomiendo que cubras la fuente con papel aluminio y la lleves al horno a 200°, luego de unos 20 minutos, retirá el papel y dejá que se termine de cocinar y dorar la pasta.

Mirá el paso a paso de la pasta gratinada con pepperoni

Albóndigas de pollo

Receta de albóndigas de pollo. Foto: @healthycooking.ar

Una variante a las clásicas de carne vacuna. Las de pollo son más suaves y novedosas. Acompañalas con puré de papa o fideos.

Mirá el paso a paso de las albóndigas de pollo

Moussaka

Es una lasaña de berenjenas y también se la conoce como lasaña griega que en lugar de láminas de masa, se utilizan unas delgadas capas de berenjenas. Un pastel para disfrutar frío, tibio o caliente.

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Tallarines con albóndigas

La pasta al dente se mezcla con albóndigas jugosas y una rica salsa de tomate, creando un plato lleno de sabor y tradición. El secreto es comprar carne de calidad, picada a la vista por un comerciante de confianza.

Mirá el paso a paso de los Tallarines con albóndigas

Ñoquis de papa rellenos

El gnocchi italiano o ñoqui -como lo llamamos en estas latitudes- nos gusta liviano y esponjoso como una nube. Esta fórmula tiene la textura perfecta y un valor agregado: un relleno sabroso y suculento, al estilo de la querida Blanca Cotta. Para disfrutar con cualquier salsa y mucho queso rallado.

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Pastel de papas

Pastel de papa. Foto: Shutterstock

Pastel de papa. El clásico de los clásicos. Esmerate haciendo un rico puré de papas, cremoso y lleno de sabor. Podés sumarle queso blanco, queso crema, crema de leche, parmesano…

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Pastel de papa de Doña Petrona

Doña Petrona popularizó esta receta del pastel de papa con su toque inconfundible, incorporando ingredientes como huevo duro, aceitunas y pasas de uva, aportando matices dulces y salados que lo hacen inconfundible.

Mirá el paso a paso del Pastel de papa de Doña Petrona

Pastel de batata y pollo

Pastel de batata y pollo. Foto: Shutterstock

Este preparado una delicia que combina puré de batata con zanahoria y un relleno de pollo bien sazonado.

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Pastel de papa y pollo

Una receta ideal para llevar a la mesa un plato abundante, simple, económico y lleno de sabor. Es clave cocinarlo en la misma fuente que se va a llevar a la mesa.

Mirá el paso a paso de Pastel de papa y pollo

Pastel de papa y pescado

Una opción distinta, rendidora y perfecta para disfrutar recién salida del horno. Queda muy bien con merluza.

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Pastel de papa con jamón y queso

Pastel de papa con jamón y queso. Foto: Shutterstock.

Mirá el paso a paso de la receta pastel de papa con jamón y queso

Osobuco para cortar con cuchara

Un plato genial para comer cuando las temperaturas bajan. El secreto es una cocción larga a fuego bajo y con un caldo sabroso para que el osobuco quede tan pero tan tierno que se corte con cuchara. Ideal para acompañar con una guarnición suave: puré de papa, arroz o fideos con manteca.

Mirá el paso a paso de Osobuco para cortar con cuchara

Lentejas con pimientos asados

Las lentejas se combinan con pimientos asados y verduras para lograr una receta bien casera y reconfortante. Se utilizan pimientos rojos.

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Bondiola braseada con cerveza

Bondiola braseada con cerveza.

¡Mirá esta combinación! Cocción lenta con cerveza y cerdo. Otro de la saga “se hace solo” que es un hitazo.

Mirá el paso a paso de la bondiola de cerdo braseada a la cerveza