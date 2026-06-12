Comercio sanrafaelino: la mayoría de los locales cerrará el lunes feriado y abrirá el 20 de junio

La Específica de Comercio de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael dio a conocer cómo será la actividad comercial durante los próximos feriados de junio, tras realizar un relevamiento entre los comerciantes del departamento.

De acuerdo con los resultados obtenidos, el próximo lunes 15 de junio, feriado trasladado por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (17 de junio), el 69 % de los comercios permanecerá cerrado, mientras que el 31 % atenderá con normalidad, como en una jornada habitual.

En tanto, el sábado 20 de junio, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, el panorama será diferente debido a la cercanía con la celebración del Día del Padre. Según el relevamiento, el 72 % de los comercios abrirá durante toda la jornada, un 7 % trabajará únicamente medio día por la mañana y el 22 % no abrirá sus puertas.

Desde la entidad recordaron que ambos feriados tienen alcance dominical, tal como lo establece la Ley Nacional N.º 27.399 de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos.