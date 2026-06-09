Comenzaron las Jornadas de Ambiente “Malargüe en Acción” con fuerte compromiso por el desarrollo sostenible

Con una amplia participación de autoridades, docentes, estudiantes y miembros de la comunidad, quedaron inauguradas las Jornadas de Ambiente “Malargüe en Acción”, una propuesta organizada por la Municipalidad de Malargüe en el marco del Día Mundial del Ambiente, con el acompañamiento de especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), CONICET y Exactas UBA.

Durante el acto de apertura, el Intendente Celso Jaque destacó la importancia que tiene la temática ambiental para la gestión municipal y remarcó el trabajo que se viene realizando junto al Honorable Concejo Deliberante para planificar el crecimiento ordenado del departamento.

“Para nosotros, como municipio, el tema de nuestro ambiente es muy importante. Es por ello que, en conjunto con el HCD, venimos trabajando para contar con un plan de ordenamiento territorial que nos permita definir cómo imaginamos el futuro de nuestra ciudad, contemplando espacios para actividades recreativas, comerciales, industriales y para el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Es aquí donde intervienen herramientas fundamentales como el Código Urbano Ambiental de la ciudad de Malargüe y el OASIS”, expresó Jaque.

Asimismo, el jefe comunal subrayó la necesidad de asumir un compromiso permanente con el cuidado del entorno. “Tenemos que cuidar todos los días el ambiente, nuestras tierras y nuestras montañas, promoviendo el desarrollo sostenible mediante acciones concretas orientadas al futuro”, afirmó.

Por su parte, la directora de Gestión Ambiental, Amalia Ramírez, agradeció la participación de todos los presentes y destacó especialmente el compromiso de la comunidad educativa.

“Quiero agradecer a toda la comunidad educativa que se ha hecho presente en esta actividad, a los funcionarios del Ejecutivo y Legislativo, alumnos, docentes y padres. Hablar de ambiente es reflexionar y recordar que enfrentamos una triple crisis planetaria basada en la pérdida de biodiversidad, la contaminación por desechos y residuos, y el cambio climático”, señaló.

Ramírez advirtió que estas problemáticas ya se evidencian en distintos territorios y planteó la necesidad de avanzar en acciones concretas que permitan disminuir sus efectos y garantizar un ambiente saludable para las futuras generaciones.

“Estas jornadas buscan capacitar, evaluar y brindar herramientas para que, como comunidad, podamos construir un futuro más sostenible para Malargüe”, sostuvo.

La propuesta contempla charlas, talleres, proyecciones audiovisuales, juegos educativos y espacios de intercambio comunitario. Entre las actividades más destacadas se encuentran la charla-taller “Nuestras escuelas, nuestro territorio: respuestas locales al cambio climático”, la proyección del documental Punto de No Retorno, un juego de roles sobre riesgos climáticos y diversas acciones coordinadas por áreas municipales vinculadas a la conservación patrimonial, biodiversidad, economía circular y educación ambiental.

Además, especialistas como Guido Tiscornia y Federico Robledo desarrollarán actividades en escuelas rurales y comunidades de Bardas Blancas, Río Grande y zonas aledañas, trabajando junto a docentes, estudiantes y productores locales.

El cronograma también incluye visitas a puestos ganaderos y la entrega de instrumental meteorológico en distintos sectores de la cuenca del río Malargüe, con el objetivo de fortalecer el monitoreo climático y la generación de información ambiental para la toma de decisiones.

Las Jornadas de Ambiente “Malargüe en Acción” se desarrollan en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible N.º 13, Acción por el Clima, promoviendo la participación ciudadana y el compromiso colectivo frente a los desafíos ambientales que enfrenta el territorio.