Cierre récord de empresas: de las casi 26.500 que se perdieron en la era de Javier Milei, el 98% son pymes

En la era de Javier Milei, cerraron 26.448 empresas empleadoras, de las cuales el 98% son pymes. Industriales y economistas advierten por el impacto de la apertura importadora, los altos costos y la pérdida de empleo formal.

En el gobierno de Javier Milei, se destruyeron 26.448 empresas empleadoras en forma neta hasta marzo de 2026, según datos del Sistema de Riesgos del Trabajo (SRT). En el primer trimestre del año, se perdieron 3.840 compañías , de las cuales más de la mitad cerraron durante marzo (2.011) . Del total de empresas dadas de baja desde noviembre de 2023, el 98% son pymes y el 2% restante corresponde a firmas con más de 25 empleados . ¿Qué pasa con el entramado productivo argentino?

De las casi 26.500 empresas empleadoras que se dieron de baja, 17.630 tenían un empleado (67%) y otras 3.391, dos trabajadores (13%) , según datos desagregados por el economista Fernando Marull. Unas 2.813 tenían entre tres y cinco empleados (11%) y 2.124 entre seis y 25 (8%) . Entre las de mayor tamaño, se perdieron 173 empresas con entre 26 y 100 empleados (1%) y 317 con más de 100 trabajadores (1%) .

Un punto importante en este sentido es que las empresas de uno a cinco empleados concentran el 70% del empleo, según precisaron desde CEPA en respuesta al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien hace tres meses afirmó que estos datos estaban siendo instalados por la oposición y evitó considerar a las empresas más pequeñas.

Para tener un parámetro de la situación, solo en el primer cuatrimestre del año se abrieron 92 procesos concursales , es decir, entre enero y abril, según datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El año pasado se alcanzó un récord de 190 concursos preventivos , un 130% más que en 2023 . «Cuando una empresa se presenta a un concurso preventivo es porque está mal, es la antesala de la quiebra», aseguró a Ámbito Daniel Rosato , titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA).

«El 98% de las empresas que cerraron fueron pymes» , enfatizó Rosato. La situación no muestra perspectivas de mejora. Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, auguró que «estos próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas» , en la industria la percepción es muy distinta y las pymes lo sufren día a día.

Las empresas sostienen que la situación empeora especialmente en el sector pyme e industrial, mientras afirman que la minería aún no despega lo suficiente ni genera el derrame que señala Sturzenegger. Caputo, en su afán de encontrar señales positivas entre números negativos, afirmó días atrás que el «shock externo favorece a la gente y a todas las industrias», algo que desde el sector aseguran no observar.

«Tenemos una gran parte de la industria que no logra recuperarse respecto de 2022, sobre todo construcción, textil, calzado, metalmecánica y autopartista. Muchos sectores todavía están entre 25 y 30 puntos por debajo de 2022. La industria, a nivel general, tiene una caída de 1,7% y, respecto de 2022, del 10%. Me parece bien que la Argentina crezca a nivel general, pero planteamos que hay que mirar todos los sectores», señaló Martín Rappallini, titular de la UIA, durante una entrevista en un streaming.

Rosato estimó que 2026 podría terminar con 600.000 empleos menos, según datos de la SRT. «La situación está empeorando en el sector pyme, seguimos con pérdida de empresas y de empleo», apuntó.

La apertura de importaciones impulsada por el Ejecutivo generó un fuerte impacto sobre el tejido productivo. Muchas empresas se están reconvirtiendo en importadoras o prestadoras de servicios de mantenimiento de maquinaria. Rosato explicó que él mismo hoy brinda servicios al sector minero cuando antes producía, pero advirtió que en ese proceso de reconversión mucha gente queda en el camino.

«La gente cobra la indemnización y busca ponerse algo propio, pero esto ya lo vivimos: no todos pueden reconvertirse», subrayó.

En esa línea, el economista Guido Zack, de Fundar, añadió al análisis: «Las empresas están enfrentando una situación muy hostil y es una situación generada por la política pública: un tipo de cambio bajo y, por lo tanto, costos en dólares elevados; altos costos tributarios -porque no hubo una reforma tributaria-; costos burocráticos altos -por más que Sturzenegger tenga muy buena prensa, la verdad es que no cambió sustancialmente la situación-; y costos de financiamiento elevados, que sí bajaron junto con el riesgo país, pero siguen siendo superiores a los de sus competidores. A la par, los costos logísticos son muy altos y crecieron ante la ausencia de políticas públicas. Si a esto se le suma la apertura, es un cóctel muy difícil de soportar para cualquier empresa».

Las empresas no están en contra de la apertura de importaciones, ya que necesitan importar insumos para producir. Sin embargo, sostienen que el principal problema es la competencia desleal. Más allá de los altos costos locales, aparece un actor clave: China, que subsidia parte de su producción.

En ese sentido, «la cancha está inclinada a favor de las importaciones porque el productor extranjero no paga Ingresos Brutos, no paga el impuesto al cheque, tiene costos logísticos más bajos y acceso a financiamiento a tasas mucho más competitivas», señaló Zack.

Petróleo y minería brillan, pero el derrame no llega

El PBI creció 2,3% en el primer trimestre de 2026, según informó el INDEC. Entre los sectores que impulsaron la expansión económica se destacó Minas y canteras, que incluye la actividad minera y Vaca Muerta, con un crecimiento de 12,3% interanual.

Si bien las provincias vinculadas a estas actividades muestran mejores indicadores durante la gestión de Milei, Rosato aseguró que «no se está dando el derrame» que proyectaba Sturzenegger. «En Añelo hay gente desocupada», afirmó. En esa localidad se encuentra el parque industrial que abastece a las empresas de Vaca Muerta. «Acá no sobra el trabajo, está muy tranquilo. Cuando YPF cerró los yacimientos del sur, mucha gente se fue a Añelo y hoy hay desocupación», sostuvo.

Por su parte, el intendente de Añelo, Fernando Banderet, expresó recientemente su preocupación por la falta de infraestructura para acompañar el crecimiento poblacional. «Les pido a las familias que no vengan», afirmó. Tiempo atrás, Sturzenegger había señalado que «Neuquén va a tener en los próximos 30 años un millón y medio de habitantes».

«Lo que dijo Sturzenegger no existe, no va a ocurrir. Para darle trabajo a tanta gente hay que tener la estructura para contenerla y estar preparado. Falta mucho», agregó Rosato.

Y concluyó con otro ejemplo: «En San Juan, lo que hoy compra la minería se está importando. Las empresas locales están trabajando al 50% de su capacidad». Como muestra de esa tendencia, el campamento habitacional del proyecto Vicuña llegó íntegramente desde China, pese a que la empresa opera bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Fuente;https://www.ambito.com/economia/cierre-record-empresas-las-casi-26500-que-se-perdieron-la-era-javier-milei-el-98-son-pymes-n6292528