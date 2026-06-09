Cierran el Paso Cristo Redentor por mal tiempo en la alta montaña: cuándo y a qué hora

Las autoridades fronterizas de Argentina y Chile informaron que el Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado de manera preventiva durante todo el martes. La decisión surgió tras recibir reportes técnicos de vialidad que anticipan fuertes nevadas en la alta montaña.

Con el objetivo de evitar que conductores y transportistas queden varados en la montaña ante el mal tiempo, el operativo de cierre de barreras comenzará a aplicarse desde este lunes en la tarde.

Horarios de cierre para este lunes

Para organizar el flujo de tránsito y asegurar que el corredor quede despejado antes del inicio del temporal, se han fijado los siguientes horarios de corte:

Guardia Vieja (Chile): el cierre de barreras se realizará a las 18:00 horas.

Uspallata (Argentina): el corte se hará efectivo a las 19:00 horas.

Túnel Internacional: la interrupción total del tránsito será a las 20:00 horas de Chile y a las 21:00 horas de Argentina.

Autoridades fronterizas indicaron que cualquier actualización sobre el estado de la ruta será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.