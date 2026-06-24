Científicos del CONICET identifican una posible estrategia alternativa para el tratamiento del dolor crónico

Un equipo de investigación del CONICET demostró en un modelo experimental que medicamentos utilizados como reguladores de la presión arterial (antihipertensivos) podrían constituir una estrategia alternativa para el tratamiento del dolor crónico patológico. Se trata de la primera demostración de un nuevo uso (reposicionamiento farmacológico) de compuestos reguladores de dos receptores de angiotensina 2, una hormona perteneciente al sistema renina-angiotensina que se libera en respuesta al estímulo doloroso y que tiene, entre otras funciones, la regulación de la presión arterial.

El estudio, publicado en Frontiers in Pharmacology, evaluó, en un modelo experimental, el efecto del bloqueo de los receptores AT1R y AT2R, dos proteínas que son estimuladas por angiotensina 2: “La idea era reutilizar drogas existentes, con perfil seguro, para explorar nuevos usos en otras patologías, evitando el largo proceso de aprobación de nuevos compuestos. En este estudio, nos enfocamos en los receptores AT1R y AT2R de la hormona angiotensina 2, que regulan funciones como la presión arterial, y la función renal y cardiovascular, entre otras”, comenta Cristian Acosta, investigador del CONICET en el Instituto de Histología y Embriología de Mendoza (IHEM, CONICET-UNCUYO).

El equipo realizó ensayos con telmisartán (antihipertensivo distribuido bajo varios nombres comerciales) y PD123319 (compuesto químico utilizado en investigación médica y farmacología) de manera individual, y con una combinación de ambos compuestos, en un modelo experimental de lesión crónica del nervio ciático en animales de laboratorio. “Demostramos que el telmisartán bloquea la unión de angiotensina a AT1R y el PD123319 hace lo mismo con AT2R”, relata el científico.

Los resultados del estudio demostraron que el bloqueo de AT1R y AT2R redujo indicadores asociados al dolor neuropático (asociado al sistema nervioso), especialmente cuando ambos receptores fueron inhibidos de manera simultánea. Los investigadores también observaron que la manipulación farmacológica de AT1R y AT2R causa cambios en la expresión de TWIK1, un canal permeable a iones potasio presente en neuronas sensoriales, alterando los niveles circulantes de citoquinas pro-inflamatorias, proteínas coordinadoras de la respuesta inflamatoria celular. En este sentido, el estudio aportó información sobre un mecanismo biológico hasta ahora desconocido, que asocia el sistema renina-angiotensina con canales iónicos en un modelo de dolor.

Para finalizar, el investigador subraya que estos hallazgos demuestran que la intervención con fármacos disponibles que alteran la función del sistema renina-angiotensina podría funcionar como una estrategia para el manejo del dolor crónico, y señala que el equipo continuará trabajando en la interacción entre este sistema y las citoquinas para comprender con mayor precisión cómo interactúan ambos mecanismos en el desarrollo de esta enfermedad, de gran interés en el contexto clínico.