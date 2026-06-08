Charla educativa sobre diabetes: “Diabetes en casa” en Malargüe

Con el objetivo de brindar información práctica y promover hábitos saludables, se llevará a cabo la charla educativa “Diabetes en casa”, dirigida a quienes conviven con la enfermedad y a sus familiares. El encuentro se realizará el viernes 12 de junio a las 18:30 en el SUM del Barrio Nueva Esperanza.

Durante la actividad, se abordarán temas fundamentales para la vida diaria de las personas con diabetes, como:

¿Hay alimentos prohibidos en diabetes?

Cómo proceder ante situaciones de hipo e hiperglucemias.

Derechos y beneficios que garantiza la Ley 26.914.

La iniciativa invita a los participantes a aprender, prevenir, actuar y vivir mejor, brindando herramientas para el cuidado personal y familiar.

Para consultas e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 2604408812 o enviar un correo a amed.diabetes@gmail.com.

La organización enfatiza que la actividad es abierta y gratuita, con el fin de promover la educación en salud y la prevención de complicaciones derivadas de la diabetes en la comunidad de Malargüe.