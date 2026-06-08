Ceremonias, rituales y magia Por:. Prof. Fabio A. Misino

Antropólogos y buscadores espirituales, a través del tiempo, han ido encontrando e investigando ceremonias y rituales. El objetivo de los mismos es tratar de repetir una experiencia rica, valiosa, trascendental. Repetir, recrear. Y así, quienes no estuvieron en ese momento especial, también pudieran vivir la experiencia en otro tiempo, incluso en otro lugar. O sea que, a través de pasos y acondicionamiento de lo exterior, podemos repetir una vivencia interior.

Quienes pasan por el ritual pertenecen a una misma comunidad que está más allá del tiempo y del espacio. A esa comunidad pertenecen quienes estuvieron y quienes están; y se proyecta a otros que ingresarán en el futuro. Todos viviendo y experimentando lo mismo. Unidad, cohesión, tradición, trascendencia.

El sacerdote o gurú es el guardián de la leyenda, el que conoce y conduce el rito, el que guía la experiencia y trata que cada uno pueda conectar con el arquetipo o modelo primigenio.

A menudo experimentamos diversidad de rituales, los más profundos y espirituales, otros más sociales, otros grupales y otros más familiares. Unos conducidos por un sacerdote, otros por el líder laboral, otros por el nonno quien convoca a la mesa familiar, y otros…. y otros mas. Pero alrededor de este tema también escuchamos hablar de la Cábala. Ésta es una antigua tradición mística y espiritual del judaísmo que busca desentrañar el significado oculto de los textos sagrados y entender la naturaleza de Dios, el universo y el alma humana. Su traducción literal del hebreo significa recibir. Aunque en realidad, este término, popularmente estaría más cercano a otro misterio: la magia. El padre de la antropología cultural, E.B. Tylor, definió la magia como la manipulación de seres y fuerzas sobrenaturales mediante rituales, hechizos y encantamientos para lograr objetivos específicos. La magia denota un conjunto de creencias y prácticas diseñadas para manipular fuerzas sobrenaturales o desconocidas para lograr los resultados deseados.

Por lo tanto, el mago es una persona de mucho poder. Puede manipular esas fuerzas extrañas, invisibles, las domina, las maneja y logra que las cosas sucedan. Un poder por encima de la naturaleza.

Todo hombre, a veces, quisiera ser mago. Manejar ciertas fuerzas y lograr un cometido, un deseo. A veces muy nobles, a veces algo mezquinos, otras sumamente egoístas, y otras ….. terriblemente perversos. ¿Será por eso que no todos los hombres son magos? ¿Una previsión de autoprotección del mundo invisible? ¿Quién pudiera lograrlo sería un nuevo Prometeo robando el fuego de los dioses?

Sí, veo que a veces es algo que surge desde el interior del hombre como una fuerza misteriosa que lo llama a cumplir una misión, no importa si contradice sus convicciones o creencias, bajo ese influjo he visto atrapados a racionalistas, profesionales, ateos y materialistas, agnósticos y no creyentes. No pueden con ello.

Sí, como hace cuatro años, se despierta como una legión de magos y cabalistas. Estamos recibiendo ese llamado. ¿Viene del éter o de la profundidad del ser? No lo sé; pero viene, surge. Y nos llama a repetir el ritual. ¿Dónde? ¿Quiénes nos congregaremos? ¿El lugar qué debe tener? ¿Cómo estaremos vestidos? ¿Cuáles los instrumentos de celebración? ¿Cuáles los cánticos sagrados de la comunidad que aliente a los 11 batalladores y sus refuerzos? ¿Qué bebidas y alimentos reunirán a la congregación? Todo debe respetarse y repetirse, lo más cercano y semejante a como fue hace cuatro años.

Algo se percibe como un gran espíritu llamando a la unidad, más allá de toda diferencia. El llamado es a todos los del territorio y a los que han emigrado llevando algo de todos en su corazón. Se vislumbran momentos épicos.

En infinidad de lugares se están preparando los rituales. Ya están listas las banderas, las vinchas y remeras, los muebles y cuadros ubicados, las gargantas preparadas para gritar con ganas. Y los rezos … algunos ya comenzaron con los rezos al Padre, a la Pachamama, a los santos, a los difuntos y a las devociones populares. A todos, a todos para hacer fuerza juntos.

Sí ya está todo listo ….

Comenzará la epopeya

¡Que la magia suceda!

¡Que empiece el mundial!

Y… otra vez ¡¡CAMPEONES DEL MUNDO!! ¡¡SSSÍÍÍ!!