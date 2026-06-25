Capacitaciones preventivas a Punta de Agua para fortalecer la preparación para el invierno

En el marco del Plan Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Desastres, el Municipio de San Rafael continúa desarrollando acciones de prevención y capacitación en los distritos y parajes más alejados del departamento.

Este jueves, desde las 10.30, equipos municipales estarán presentes en el SUM de Los Toldos, en Punta del Agua, para brindar una jornada destinada a familias rurales de la zona.

La actividad está coordinada por Defensa Civil y la Dirección de Arraigo, y tiene como objetivo brindar herramientas prácticas para afrontar contingencias climáticas propias de la temporada invernal.

Durante la capacitación se abordarán temas vinculados a los pronósticos meteorológicos, medidas preventivas ante fenómenos climáticos adversos, primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP), preparación de mochilas de emergencia y estrategias para el resguardo de animales frente a bajas temperaturas o temporales.

La coordinadora de Arraigo, Roxana Romero destacó que “lo más importante es estar preparados y mantenernos comunicados. En estos lugares las distancias son grandes y muchas veces la asistencia inmediata resulta más compleja, por eso trabajamos para que cada familia tenga herramientas y conocimientos para actuar ante cualquier emergencia”, señaló.

Las acciones forman parte de un operativo que comenzó semanas atrás en El Sosneado, donde vecinos y puesteros participaron activamente de las capacitaciones.

Además de las instancias de formación, los equipos municipales realizan relevamientos del estado de viviendas y caminos rurales, al tiempo que fortalecen los sistemas de comunicación mediante radio VHF y grupos de WhatsApp.

Desde Defensa Civil alertaron que los pronósticos para este invierno contemplan la posibilidad de nevadas intensas hacia fines de julio en sectores cercanos a la cordillera, por lo que las tareas preventivas continuarán desarrollándose los diferentes parajes del secano sanrafaelino.

El objetivo es seguir fortaleciendo la capacidad de respuesta de las comunidades rurales, promoviendo la prevención, la organización comunitaria y el trabajo conjunto entre vecinos y organismos municipales.