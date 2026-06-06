Capacitaciones en instituciones educativas de San Rafael en el mes de la «Seguridad Vial»

En el marco del Mes de la Seguridad Vial, el Municipio de San Rafael, a través de la oficina de Licencias de Conducir y el programa de Movilidad Ciudadana, se están capacitaciones sobre educación vial destinadas a estudiantes de diferentes niveles educativos del departamento.

Esta mañana, la jornada se realizó en la Escuela Mercedes Álvarez de Segura (ex EBYMA), donde los chicos participaron de una charla orientada a promover conductas responsables en la vía pública, conocer las normas de tránsito y fortalecer la prevención de accidentes.

La iniciativa surge del trabajo articulado entre el Municipio y la Asociación Civil San Rafael a la Boca, con el objetivo de brindar herramientas que permitan a los jóvenes desenvolverse de manera segura como peatones, ciclistas y futuros conductores.

Durante junio, mes en el que se conmemora el Día Nacional de la Seguridad Vial, las actividades se extenderán a escuelas secundarias, primarias y jardines de infantes, abordando temáticas como el uso correcto del cinturón de seguridad, el casco, los sistemas de seguridad preventiva, las normas de tránsito y la convivencia responsable en el espacio público.

“En este caso estamos con jóvenes de 16 y 17 años que están próximos a obtener su primera licencia de conducir, brindándoles herramientas y conocimientos para que puedan incorporarse al tránsito de manera responsable y segura”, destacó Hugo Frías de la oficina de Licencias de Conducir.

El cronograma continuará durante todo el año con visitas a establecimientos educativos de distintos niveles, reafirmando el compromiso municipal con la concientización y la construcción de una movilidad más segura para toda la comunidad.