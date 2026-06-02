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Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2026 “José Vicente Añón”

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 2 junio, 2026

El Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2026José Vicente Añón” continuo este fin de semana con las categorías PISTOLA STANDARD y PISTOLA DEPORTIVA e incorporación de una nueva disciplina al Calendario Sanrafaelino RIFLE DE AIRE – 3 POSICIONES.

A continuación, compartimos los resultados:

Entre las novedades que más han llamado la atención dentro del circuito nacional de tiro se destaca la incorporación de una nueva disciplina, que ha cosechado elogios y despertado un creciente interés entre competidores y aficionados. Carabina Neumática Tres Posiciones es la nueva modalidad que por primera vez se disputa en suelo argentino y sudamericano, con antecedentes en Europa y USA consiste en la tradicional disciplina de las tres posiciones con rifle: tendido, rodilla y pie, pero realizado a 10 metros con armas neumáticas en vez de los tradicionales 50m y 300m de las armas largas de fuego.

La primera fecha de se desarrolló en nuestro club Tiro Federal Argentino de San Rafael, donde reunió a 9 tiradores mezcla de jóvenes que por primera vez disparan en estas posiciones con tiradores de larga experiencia, que fueron protagonistas de una jornada marcada por el entusiasmo, por esta innovadora propuesta deportiva, que hará su debut a nivel nacional en la 4° fecha de Ranking Nacional FAT a disputarse en nuestras instalaciones entre el 12 al 14 de junio en la “45° Edición del Torneo 92° Aniversario del T.F.A.S.R. 2026” A continuación, compartimos los resultados:

 

25M PISTOLA DEPORTIVA (2° fecha)

1° Adrián Lipparelli                              340 puntos

2° Martin Tapia                                    333      “

3° Rodrigo Guevara                            328      “

4° Maximiliano Miranda                       294      “

5° Sergio Lipparelli                              270      “

6° Armando Lipparelli             259      “

7° Luciano Crescitelli                           233      “

 

25M PISTOLA STANDARD (2° fecha)

1° Adrian Lipparelli                              239 puntos

2° Rodrigo Guevara                            237     “

3° Martin Tapia                                    212     “

4° Luciano Crescitelli                           190     “

5° Maximiliano Miranda                       184     “

6° Sergio Lipparelli                              170     “

7° Armando Lipparelli             141     “

 

10M CARABINA NEUMATICA TRES POSICIONES (1° fecha)

1° Ivan Haddad                                    614,0 p

2° Ale Luffi                                           599,5 p

3° Adrián Lipparelli                              590,5 p

4° Pablo Martín                                    589,3 p

5° Aixa Ugarte                         582,6 p

6° Sergio Lipparelli                              581,9 p

7° Giuliano Martín                                575,4 p

8° Isabella Tramontina                        575,0 p

9° Rocio Morales                                 546,3 p

 

 

Según el cronograma oficial, las próximas fechas serán el 06 de junio con la tercera fecha de RIFLE CAÑO DE QUEBRAR 10 M. A su vez les recordamos los horarios del club para poder realizar actividades los Días Sábados de 15:00hs a 19:00hs y los días Domingos de 10:00hs a 13:00hs.

 

 

Luciano Crescitelli

                                                                                                                                      Secretario

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