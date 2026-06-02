El Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2026 “José Vicente Añón” continuo este fin de semana con las categorías PISTOLA STANDARD y PISTOLA DEPORTIVA e incorporación de una nueva disciplina al Calendario Sanrafaelino RIFLE DE AIRE – 3 POSICIONES.

A continuación, compartimos los resultados:

Entre las novedades que más han llamado la atención dentro del circuito nacional de tiro se destaca la incorporación de una nueva disciplina, que ha cosechado elogios y despertado un creciente interés entre competidores y aficionados. Carabina Neumática Tres Posiciones es la nueva modalidad que por primera vez se disputa en suelo argentino y sudamericano, con antecedentes en Europa y USA consiste en la tradicional disciplina de las tres posiciones con rifle: tendido, rodilla y pie, pero realizado a 10 metros con armas neumáticas en vez de los tradicionales 50m y 300m de las armas largas de fuego.

La primera fecha de se desarrolló en nuestro club Tiro Federal Argentino de San Rafael, donde reunió a 9 tiradores mezcla de jóvenes que por primera vez disparan en estas posiciones con tiradores de larga experiencia, que fueron protagonistas de una jornada marcada por el entusiasmo, por esta innovadora propuesta deportiva, que hará su debut a nivel nacional en la 4° fecha de Ranking Nacional FAT a disputarse en nuestras instalaciones entre el 12 al 14 de junio en la “45° Edición del Torneo 92° Aniversario del T.F.A.S.R. 2026” A continuación, compartimos los resultados:

25M PISTOLA DEPORTIVA (2° fecha)

1° Adrián Lipparelli 340 puntos

2° Martin Tapia 333 “

3° Rodrigo Guevara 328 “

4° Maximiliano Miranda 294 “

5° Sergio Lipparelli 270 “

6° Armando Lipparelli 259 “

7° Luciano Crescitelli 233 “

25M PISTOLA STANDARD (2° fecha)

1° Adrian Lipparelli 239 puntos

2° Rodrigo Guevara 237 “

3° Martin Tapia 212 “

4° Luciano Crescitelli 190 “

5° Maximiliano Miranda 184 “

6° Sergio Lipparelli 170 “

7° Armando Lipparelli 141 “

10M CARABINA NEUMATICA TRES POSICIONES (1° fecha)

1° Ivan Haddad 614,0 p

2° Ale Luffi 599,5 p

3° Adrián Lipparelli 590,5 p

4° Pablo Martín 589,3 p

5° Aixa Ugarte 582,6 p

6° Sergio Lipparelli 581,9 p

7° Giuliano Martín 575,4 p

8° Isabella Tramontina 575,0 p

9° Rocio Morales 546,3 p

Según el cronograma oficial, las próximas fechas serán el 06 de junio con la tercera fecha de RIFLE CAÑO DE QUEBRAR 10 M. A su vez les recordamos los horarios del club para poder realizar actividades los Días Sábados de 15:00hs a 19:00hs y los días Domingos de 10:00hs a 13:00hs.

Luciano Crescitelli

Secretario