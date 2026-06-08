Buscan acelerar los tiempos de la justicia con Whats App y Telegram

La legislatura comenzó a debatir una iniciativa del Senador Provincial *Pedro Serra*, que podría marcar un cambio significativo en el funcionamiento de la Justicia mendocina. El proyecto propone incorporar las aplicaciones de mensajería instantánea *WhatsApp y Telegram* como medios válidos para realizar notificaciones judiciales, agilizar procesos y acercar el sistema a las nuevas formas de comunicación. La legislatura comenzó a debatir una iniciativa del Senador Provincial *Pedro Serra*, que podría marcar un cambio significativo en el funcionamiento de la Justicia mendocina. El proyecto propone incorporar las aplicaciones de mensajería instantánea *WhatsApp y Telegram* como medios válidos para realizar notificaciones judiciales, agilizar procesos y acercar el sistema a las nuevas formas de comunicación.

La propuesta ya empezó a ser analizada por la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado, y plantea modificar el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, para permitir que estas herramientas tecnológicas complementen los mecanismos tradicionales. La iniciativa continuará en estudio mientras se buscan opiniones de organismos y especialistas vinculados al ámbito judicial.

Pedro Serra sostuvo que una de las principales críticas que recibe la Justicia está relacionada con la lentitud de los trámites, por lo que consideró necesario avanzar en soluciones concretas. En ese sentido, destacó que la experiencia implementada en los Juzgados de Familia demostró que la mensajería instantánea puede reducir tiempos y mejorar la eficiencia de los procedimientos.

El legislador sanrafaelino remarcó que la pandemia aceleró la incorporación de nuevas tecnologías dentro del Poder Judicial y que muchas de ellas mostraron resultados positivos. La iniciativa prevé estrictos mecanismos de control, como el uso de líneas oficiales, registros digitales de envío y recepción, documentación en formato PDF y protocolos de protección de datos personales.

De aprobarse, Mendoza se convertiría en una de las provincias pioneras en integrar formalmente las aplicaciones de mensajería al sistema judicial, acercando a la Justicia a quienes viven lejos de los Tribunales o dependen exclusivamente del teléfono celular para comunicarse.