Bromatología abre la inscripción para el curso de obtención del Carnet de Manipulación de Alimentos

La capacitación se desarrollará los días 22 y 23 de junio en el Campus Educativo. Quienes aprueben la formación obtendrán un carnet con una vigencia de tres años.
La capacitación se dictará en el Campus Educativo durante dos jornadas: el 22 de junio a las 14:30 hs. y el 23 de junio a partir de las 8:30 hs. La asistencia a ambas instancias es obligatoria para completar la formación.
El valor tributario establecido para realizar el trámite es de 400 UTM. Una vez aprobado el curso, los participantes obtendrán el Carnet de Manipulación de Alimentos, cuya vigencia será de tres años.
Desde el Área de Bromatología destacaron la importancia de esta capacitación para garantizar prácticas seguras en la manipulación de alimentos y contribuir al cuidado de la salud pública.