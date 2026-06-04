Avanza la capacitación laboral de malargüinos en Valle de Las Leñas

La referente de la Oficina de Empleo, Cecilia Vázquez, destacó el desarrollo de esta iniciativa y expresó su satisfacción por la respuesta de los participantes. “Los seleccionados ya están realizando la capacitación práctica en Valle Las Leñas. A través de mensajes nos han expresado que se encuentran muy bien y que están aprovechando esta oportunidad”, señaló.

El programa estaba destinado a 70 personas, aunque finalmente participaron 65. Según explicó Vázquez, algunos inscriptos no llegaron al horario de salida del colectivo y otros comunicaron su ausencia poco antes del viaje. “No podíamos reemplazar esos lugares porque previamente era necesario haber realizado un curso de atención al público y manejo de quejas que habíamos dictado desde la Oficina de Empleo. Hasta el momento de la capacitación los cupos estaban completos”, indicó.

La funcionaria también remarcó que tanto el Municipio como Valle Las Leñas brindan cobertura a los participantes durante la capacitación. “El municipio se hace cargo del seguro y desde el valle también les otorgan un seguro a cada uno de ellos”, explicó.

La etapa práctica concluirá el próximo sábado 6, cuando los participantes regresen a Malargüe. Posteriormente, se realizará un acto de entrega de certificados que acreditará la formación recibida.

Vázquez destacó la importancia de esta experiencia para el futuro laboral de los participantes. “Para quienes no queden trabajando en Valle Las Leñas, esta capacitación les permitirá contar con herramientas y conocimientos para acceder a un puesto laboral aquí en Malargüe. Queremos tener profesionales formados y preparados para las demandas del sector”, afirmó.

Finalmente, la referente de la Oficina de Empleo manifestó su entusiasmo por los resultados alcanzados hasta el momento y valoró el compromiso demostrado por los participantes durante todo el proceso.