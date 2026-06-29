El reporte, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, reflejó que durante 2025 la agroindustria alcanzó exportaciones por US$51.369 millones, lo que representa el 59% del valor total enviado al exterior por la Argentina.

En este sentido, puntualizó que en 12 de las 24 provincias del país, la agroindustria representa más del 70% de sus exportaciones totales. Al analizar el rubro principal de exportación, la importancia del campo es aún más evidente, ya que en 16 de las 24 provincias, algún producto agroindustrial lidera el ranking de ventas externas.

El análisis también detalla que existen casos donde la dependencia del sector es casi total. De acuerdo con las estadísticas de 2025, las provincias con mayor intensidad agroindustrial en sus exportaciones son:

Santiago del Estero (98%).

Chaco (96%).

La Pampa (93%).

Formosa (92%).

Santa Fe (91%).

En el extremo opuesto se encuentran provincias cuya canasta exportadora está vinculada a la energía o la minería, por lo que la dependencia de la agroindustria cae notoriamente, como Neuquén (1%), Santa Cruz (7%) y Catamarca (9%).

En términos de valores absolutos, el podio exportador lo encabezan Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Estas tres provincias concentraron en 2025 el 79,1% de las exportaciones agroindustriales totales del país.

Históricamente, Santa Fe lideraba este segmento a principios de los años 2000, pero Buenos Aires pasó a ocupar el primer puesto de forma ininterrumpida desde 2023. Por su parte, Córdoba ha mantenido una participación estable, promediando el 17,7% del total sectorial en las últimas décadas.

Aunque las tres provincias líderes dominan el volumen, el informe resaltó que otras jurisdicciones como Entre Ríos, Mendoza y La Pampa han mostrado un importante dinamismo. En conjunto, el grupo de provincias por fuera de las «tres grandes» pasó de exportar US$3.465 millones en 2002 a US$10.727 millones en 2025, lo que representa un crecimiento del 210% en poco más de dos décadas.

Agencia NA