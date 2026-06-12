Arrancó la Mansoneta: Mendoza se viste de celeste y blanco para vivir la pasión mundialista

En el marco del inicio de la Copa Mundial de Fútbol, Mendoza pone en marcha las primeras activaciones de la campaña “Mendoza, Mansa Pasión”, una propuesta impulsada por el Ente Mendoza Turismo (Emetur) que invita a mendocinos y turistas a compartir la emoción de alentar a la Selección Argentina en distintos puntos de la provincia.

La iniciativa busca transformar a Mendoza en un gran espacio de encuentro, donde la pasión futbolera se combina con la hospitalidad, la gastronomía, el vino y las experiencias que caracterizan al destino.

Como parte de la campaña, este fin de semana comenzó a recorrer la provincia la “Mansoneta”, una van intervenida con los colores celeste y blanco y la estética de la campaña publicitaria “Mendoza, Mansa Pasión”, que lleva la alegría mundialista a diferentes puntos de la provincia de Mendoza, mediante diversas acciones de promoción y animación.

Además, mendocinos y visitantes de todo el país podrán participar de un Prode online gratuito, realizando sus pronósticos de los partidos del Mundial y acumulando puntos a lo largo de la competencia. Quienes obtengan los mejores resultados podrán acceder a experiencias turísticas especialmente diseñadas para descubrir algunos de los principales atractivos de Mendoza.

La propuesta también incluye una amplia red de fan points distribuidos en bares, restaurantes, hoteles y bodegas, donde se transmitirán los encuentros del Mundial y se ofrecerán distintas experiencias para los asistentes, como degustaciones y menús con precios promocionales.

“Con ‘Mendoza, Mansa Pasión’ queremos que cada partido sea una oportunidad para mostrar todo lo que nuestra provincia tiene para ofrecer. El Mundial es un acontecimiento que une, emociona y genera encuentros, y desde Mendoza queremos que tanto los mendocinos como quienes nos visitan puedan vivirlo en espacios especialmente preparados, disfrutando de nuestra gastronomía, nuestros vinos y nuestras experiencias turísticas”, expresó Cristina Mengarelli, directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercados del Emetur.

De esta manera, la provincia se suma a la fiesta del fútbol con una propuesta que fortalece el sentido de pertenencia, impulsa el turismo interno y posiciona a Mendoza como un destino ideal para vivir los grandes acontecimientos que movilizan a los argentinos.