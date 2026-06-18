Argentina nos une: deporte, identidad y valores en el CEBJA 3-065 Fortín 25 de Mayo

En el marco de la apertura del Mundial, el CEBJA 3-065 Fortín 25 de Mayo, ubicado en la intersección de las calles El Toledano y Ortubia y perteneciente a la Sección V de la Modalidad de Jóvenes y Adultos, llevó adelante una jornada especial de encuentro y reflexión bajo el proyecto “Argentina nos une: cultura, identidad y valores a través del deporte”.

La actividad se realizó el pasado 11 de junio e incluyó una merienda compartida entre estudiantes, docentes y comunidad educativa, quienes se reunieron para celebrar el inicio de una nueva edición de la máxima competencia deportiva internacional.

El Mundial de fútbol trasciende las fronteras del deporte para convertirse en un acontecimiento que moviliza sentimientos, fortalece la identidad nacional y reúne a millones de personas bajo una misma pasión. En este contexto, el proyecto desarrollado por el CEBJA buscó destacar los valores que el deporte promueve, tales como el respeto, el trabajo en equipo, la perseverancia y la solidaridad.

Durante la jornada, los participantes reflexionaron sobre la importancia de representar y acompañar a la selección nacional, vistiendo y honrando los colores celeste y blanco que simbolizan la historia, la cultura y el sentido de pertenencia de todos los argentinos.

La propuesta educativa permitió además fortalecer los vínculos entre los estudiantes y la institución, generando un espacio de integración y convivencia donde el deporte fue el punto de encuentro para compartir experiencias, emociones y expectativas.

De esta manera, el CEBJA 3-065 Fortín 25 de Mayo reafirma su compromiso con una educación integral que promueve valores ciudadanos, fomenta la identidad cultural y reconoce al deporte como una herramienta fundamental para la construcción de una sociedad más unida e inclusiva.